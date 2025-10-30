Advertisement

لبنان

اختتام الملتقى الإعلامي العربي في بيروت بمشاركة مرقص

Lebanon 24
30-10-2025 | 18:15
اختتم "الملتقى الإعلامي العربي" أعماله في مركز التدريب والمؤتمرات بمبنى الإدارة العامة لطيران الشرق الأوسط في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، بعد سلسلة من الجلسات واللقاءات وورش العمل التدريبية.
وشارك في الجلسة الختامية وزير الإعلام اللبناني المحامي د. بول مرقص والأمين العام للملتقى الدكتور ماضي الخميس، وأدارها الإعلامي نيشان ديرهاروتيان. وتناولت مداخلات وأجوبة الوزير مرقص مختلف قضايا وشؤون الإعلام.

وتناول الوزير مرقص خلال الجلسة شؤوناً إعلامية وقضائية مرتبطة بالقضايا الإعلامية في لبنان.

و أشار إلى أن "القانون الحالي يبلغ عمره 30 عاماً، وأن مشروع القانون الجديد قيد التعديل والمناقشة في مجلس النواب ليكون قانوناً عصرياً يواكب التطور التكنولوجي ويدعم الرقمنة والمواقع الإلكترونية، ويحترم المعايير الدولية".

وأكد أن "القانون الجديد يهدف إلى الحفاظ على الحريات ومنع الملاحقة الجزائية للإعلاميين أمام الضابطة العدلية والنيابة العامة"، مشدداً على أن "أي صحافي لن يُسجن"، وأن" هذا التوجه يواكب القواعد الدولية التي تحمي حرية التعبير".

وربط" التطور في قانون الإعلام بالإصلاحات الأخرى، مثل إقرار قانون استقلالية القضاء والتشكيلات القضائية"، معتبراً ان" هذه مؤشرات على إعادة الثقة وتأمين الاستقرار في هذا العهد الرئاسي".

وتطرق مرقص إلى دور ميثاق الشرف وتفاصيل تتعلق بالهيكلية الجديدة لوزارة الإعلام ، ووصف ميثاق الشرف بأنه "مدونة سلوك وأخلاقيات عمل إعلامي، وهو بمثابة مبادئ يتفق عليها أبناء المهنة، ويجب التأكيد عليها لمنع الجموح أو الشطط بالتعامل الإعلامي". وأوضح أن" الميثاق ليس قانوناً لكن يمكن أن تتضمن بعض أحكامه الأساسية في القانون".

وأشار إلى" مقترح نيابي لإعادة النظر بدور الوزارة، بحيث يتم استجماع كل ما يتعلق بالإعلام الرسمي بمنصة رقمية إلكترونية حديثة تشمل "تلفزيون لبنان" و"الوكالة الوطنية للإعلام" والأرشيف والدراسات في إطار تعاوني".

و كشف أن "مجلس الوزراء اتخذ قراراً بناءً على طلبه بتكليف وزارة العدل دراسة الخيارات القانونية اللازمة لمقاضاة إسرائيل نتيجة اعتداءاتها على الصحافيين اللبنانيين، ومتابعة الموضوع دولياً ".
