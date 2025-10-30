Advertisement

لبنان

لهذه الاسباب أطل الصمد مع وفد "أمل" وحزب الله

Lebanon 24
30-10-2025 | 23:53
A-
A+
Doc-P-1436208-638974871078884603.png
Doc-P-1436208-638974871078884603.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب كمال ذبيان في" الديار": كان لافتاً، حضور النائب جهاد الصمد ضمن وفد ضم كتلتي "التحرير والتنمية" و "الوفاء للمقاومة" في الزيارتين اللتين قاما بها لكل من رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام، وهو الذي كان في فترة من أعضاء "اللقاء التشاوري"، الذي ضم 5 نواب من الطائفة السنية، كانوا في خط المقاومة، وشكلوا تكتلاً كان يسمي منه وزراء في الحكومة لمرحلة ما بعد الانسحاب السوري من لبنان. وبات بعض من هؤلاء النواب في موقع آخر، وفق قراءة لهم لما آل اليه الوضع في لبنان، بعد الحرب الاسرائيلية على لبنان، وقبول حزب الله اتفاق وقف اطلاق النار منذ 27 تشرين الثاني في العام الماضي، الى سقوط النظام السوري السابق، ووصول نظام جديد مدعوم من أميركا ودول عربية، وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، والنفوذ الأميركي في لبنان والحضور السعودي.
Advertisement

في ظل هذه التطورات والمتغيرات، وتبدل مواقف ومواقع، فان النائب الصمد ثابت على مبادئه، وراسخ في قناعاته، يقول لـ "الديار"، لست من السياسيين الذين يميلون كلما الريح السياسية مالت، ولست سلعة سياسية تباع وتشترى، بل اني رجل مبادىء وطنية وقومية، فالعروبة عندي انتماء وليست هوية، تستبدل كما يحصل عند أطراف والتي اصبحت العروبة عندها وجهة نظر، وهذا يشوّه الهوية بالصميم".
وعن انضمامه الى وفد "امل وحزب الله في زيارتي القصر الجمهوري والسراي الحكومي، يعتبره الصمد أمرا  طبيعيا، فالتقى معهما على موضوع معين، وأنا أويد اقتراع المغتربين وفق القانون الحالي النافذ المفعول، والذي أعطى اللبنانيين المنتشرين في العالم دائرة انتخابية هي 16 ، كما توزيع الدوائر في لبنان.

ويقول الصمد ان وجودي في الوفد هو في الموقع الصح، فعندما كان البعض في "محور المقاومة" ويسلم نفسه، كان لي مواقف متمايزة. اشارة الى ان الصمد سجل في الانتخابات النيابية الاخيرة ارقاماً عالية، وهو منذ بدء عمله السياسي ومشاركته في الانتخابات النيابية، كان يقيس تحالفاته على اقترابها من قناعاته، التي هي بالتأكيد تضع مصلحة لبنان أولاً، ومدى ارتباطها بالقضية المركزية فلسطين التي تخلى عنها من رفعوا شعارها، وباتوا لا يؤمنون بعدالتها وحقوق شعبها.
ويؤكد الصمد ان الثابت على قناعاته ومبادئه لا يسير بالقطيع أو عكس السير، بل هو يسلك الطريق الصحيح وغيره يخرج عنه، ولا يعني ذلك انتحاراً سياسياً، ولا واقعية سياسية، بل هو التزام أخلاقي ووعي وطني.
 
مواضيع ذات صلة
هل سينسحب وزراء "الحزب" و "أمل" من جلسة الجمعة؟
lebanon 24
31/10/2025 09:02:49 Lebanon 24 Lebanon 24
افرام: "وطن الإنسان" يقاطع لهذه الأسباب
lebanon 24
31/10/2025 09:02:49 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام استقبل وفدا نيابيا من "الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" والنائب الصمد
lebanon 24
31/10/2025 09:02:49 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: إيران وحماس وحزب الله والحوثيون يهتفون "الموت لأميركا"
lebanon 24
31/10/2025 09:02:49 Lebanon 24 Lebanon 24

حزب الله

المقاومة

الجمهوري

جمهورية

الطائف

فلسطين

التزام

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:40 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:54 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2025-10-31
02:51 | 2025-10-31
02:45 | 2025-10-31
02:30 | 2025-10-31
02:21 | 2025-10-31
02:15 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24