Advertisement

لبنان

عبدالله: أطالب الحكومة بالعودة عن هذا القرار!

Lebanon 24
31-10-2025 | 02:21
A-
A+
Doc-P-1436267-638974959493387819.png
Doc-P-1436267-638974959493387819.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عن تجاوز الحكومة للنصوص القانونية بإعفاء شركتي الاتصالات من موجبات براءة الذمة، كتب النائب بلال عبدالله على منصة "إكس": "لم أجد مبررا مقنعا لتجاوز مجلس الوزراء النصوص القانونية بإعفاء شركتي الاتصالات الفا وتاتش من موجبات براءة الذمة".
Advertisement
 
وأضاف: "انه يجرد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الاجراء الوحيد القادر على إلزام المؤسسات بالحفاظ على حقوق الصندوق والمنتسبين ويؤسس لحال من الفوضى. اطالب بالعودة عن القرار".
مواضيع ذات صلة
مؤسسات إعلامية كبرى تطالب إدارة ترامب بالتراجع عن هذا القرار
lebanon 24
31/10/2025 12:05:11 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: لتبدأ الحكومة بنفسها قبل مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ القرار 1701
lebanon 24
31/10/2025 12:05:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمع اصحاب المولدات الخاصة طالب رئيس التجمع بالعودة عن اعتكافه
lebanon 24
31/10/2025 12:05:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مخزومي: لا عودة عن قرار حصر السلاح
lebanon 24
31/10/2025 12:05:11 Lebanon 24 Lebanon 24

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

الصندوق الوطني للضمان

الصندوق الوطني

مجلس الوزراء

صندوق الوطني

حقوق الصندوق

عبدالله على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2025-10-31
05:53 | 2025-10-31
05:50 | 2025-10-31
05:49 | 2025-10-31
05:40 | 2025-10-31
05:30 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24