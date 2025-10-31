عبدالله: أطالب الحكومة بالعودة عن هذا القرار!

عن تجاوز الحكومة للنصوص القانونية بإعفاء شركتي الاتصالات من موجبات براءة الذمة، كتب النائب على منصة "إكس": "لم أجد مبررا مقنعا لتجاوز النصوص القانونية بإعفاء شركتي الاتصالات الفا وتاتش من موجبات براءة الذمة".

وأضاف: "انه يجرد من الاجراء الوحيد على إلزام المؤسسات بالحفاظ على والمنتسبين ويؤسس لحال من الفوضى. اطالب بالعودة عن القرار".