لبنان

مرشّح كسروان من فريق ترامب!

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
31-10-2025 | 02:45
عُلِمَ أنّ المرشّح الأساسي على لائحة "القوات اللبنانية" في كسروان الفتوح سيكون رجل أعمال لبناني - أميركي، من الفريق اللبناني المقرّب من دائرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهو من عائلة عريقة في الساحل الكسرواني.
ووفق المعلومات فان قيادة "القوات" ابلغت النائب شوقي الدكاش بقرار عدم ترشيحه للإنتخابات النيابية المقبلة في اجتماع حزبي عُقد قبل 72 ساعة للمنسّقين.
 
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

النائب شوقي الدكاش

القوات اللبنانية

الفريق اللبناني

دونالد ترامب

شوقي الدكاش

الكسرواني

اللبنانية

كسرواني

