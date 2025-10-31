مرشّح كسروان من فريق ترامب!

Advertisement

عُلِمَ أنّ المرشّح الأساسي على لائحة " " في كسروان سيكون رجل أعمال لبناني - أميركي، من المقرّب من دائرة الرئيس الأميركي ، وهو من عائلة عريقة في الساحل .ووفق المعلومات فان قيادة "القوات" ابلغت بقرار عدم ترشيحه للإنتخابات النيابية المقبلة في اجتماع حزبي عُقد قبل 72 ساعة للمنسّقين.