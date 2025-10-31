Advertisement

لبنان

صحافي ونجل وزير سابق... معاً

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
31-10-2025 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1436272-638974965327868753.jpg
Doc-P-1436272-638974965327868753.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تجري اتصالات ولقاءات بين نجل وزير سابق وصحافي من خصوم "حزب الله" للتحالف على لائحة انتخابية واحدة في انتخابات دائرة الشوف - عاليه، في حين يُنتظَر اكتمال الصورة الإنتخابية في الدائرة.
Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
جعجع: نأمل انطلاق صفحة جديدة بين لبنان وسوريا وأن نطوي الخلافات السابقة بين البلدين
lebanon 24
31/10/2025 12:05:24 Lebanon 24 Lebanon 24
في اليوم الوطني.. رونالدو ونجله بالزي السعودي (صور)
lebanon 24
31/10/2025 12:05:24 Lebanon 24 Lebanon 24
لينا الطبال خلال مؤتمر صحافي: طرابلس كانت وستبقى قلب العروبة النابض
lebanon 24
31/10/2025 12:05:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤتمر صحافي لترامب ونتنياهو في البيت الأبيض بعد قليل
lebanon 24
31/10/2025 12:05:24 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

دائرة الشوف

حزب الله

الشوف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2025-10-31
05:53 | 2025-10-31
05:50 | 2025-10-31
05:49 | 2025-10-31
05:40 | 2025-10-31
05:30 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24