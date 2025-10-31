Advertisement

لبنان

في مرجعيون.. اليونيفيل الإسبانية تدعم الدفاع المدني بمعدات إنقاذ متخصّصة

Lebanon 24
31-10-2025 | 03:31
A-
A+
Doc-P-1436299-638975001728840026.png
Doc-P-1436299-638975001728840026.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلقت قوة حفظ السلام الإسبانية العاملة ضمن اللواء المتعدد الجنسيات في القطاع الشرقي التابع لبعثة "اليونيفيل"، مشروعًا جديدًا لدعم مركزي الدفاع المدني في القليعة وجديدة مرجعيونجنوب لبنان، في إطار التزامها المستمر بسلامة ورفاهية المجتمعات المحلية.
Advertisement

ويهدف المشروع، وفق بيان صادر عن القوة الإسبانية، إلى تعزيز قدرات مراكز الدفاع المدني من خلال تزويدها بمعدات وقاية شخصية، ومواد لوجستية، وأدوات إنقاذ متخصّصة، إضافة إلى تقديم مجموعة إطارات جديدة لمركبة "البيك آب" التابعة لمركز مرجعيون، والمستخدمة في مهام التدخل والطوارئ.
وأوضح البيان أنّ هذه الخطوة تأتي ضمن جهود اليونيفيل لرفع جاهزية فرق الدفاع المدني وتمكينها من الاستجابة السريعة للحوادث والكوارث، خصوصًا في المناطق الريفية التي تعاني من ضعف الموارد والإمكانات. وأكد أنّ المبادرة "تتجاوز مجرد تسليم المعدات، إذ تعبّر عن التقدير العميق لشجاعة وتفاني عناصر الدفاع المدني الذين يكرّسون وقتهم وجهودهم، وأحيانًا حياتهم، في سبيل حماية مجتمعاتهم".
من جهته، شدّد قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل، الجنرال ريكاردو إستيبان كابريخوس، على أنّ المبادرة "تعكس روح قرار مجلس الأمن رقم 1701"، مضيفًا أنّها "تسهم في ترسيخ الاستقرار والسلام في جنوب لبنان، وتعزيز قدرات الاستجابة المحلية للطوارئ".

وقال كابريخوس إنّ "دعم مراكز الدفاع المدني يساهم مباشرةً في حماية السكان وتعزيز التنمية المستدامة للمجتمعات، وهما ركيزتان أساسيتان لإعادة بناء البلاد وتعزيز قدرتها على الصمود".
 
مواضيع ذات صلة
مدير الدفاع المدني بخان يونس: حجم الدمار هائل ونحتاج لفرق متخصصة ومعدات غير متاحة حاليا لاستخراج جثامين الشهداء (الجزيرة)
lebanon 24
31/10/2025 12:06:01 Lebanon 24 Lebanon 24
المدير العام للدفاع المدني استقبل رئيس بلدية جديدة مرجعيون
lebanon 24
31/10/2025 12:06:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الإسبانية: ندين بشدة الهجوم الإسرائيلي قرب اليونيفيل وندعو لضمان سلامة عناصر القوة
lebanon 24
31/10/2025 12:06:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الكتيبة الإيطالية في اليونيفيل تنفذ أنشطة مدنية وعسكرية لدعم سكان الجنوب
lebanon 24
31/10/2025 12:06:01 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الأمن

جنوب لبنان

الإسبانية

من جهته

الكوارث

التزام

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2025-10-31
05:53 | 2025-10-31
05:50 | 2025-10-31
05:49 | 2025-10-31
05:40 | 2025-10-31
05:30 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24