في مرجعيون.. اليونيفيل الإسبانية تدعم الدفاع المدني بمعدات إنقاذ متخصّصة

أطلقت قوة حفظ السلام العاملة ضمن اللواء المتعدد الجنسيات في القطاع الشرقي التابع لبعثة "اليونيفيل"، مشروعًا جديدًا لدعم مركزي الدفاع المدني في القليعة وجديدة – ، في إطار التزامها المستمر بسلامة ورفاهية المجتمعات المحلية.ويهدف المشروع، وفق بيان صادر عن القوة الإسبانية، إلى تعزيز قدرات مراكز الدفاع المدني من خلال تزويدها بمعدات وقاية شخصية، ومواد لوجستية، وأدوات إنقاذ متخصّصة، إضافة إلى تقديم مجموعة إطارات جديدة لمركبة "البيك آب" التابعة لمركز مرجعيون، والمستخدمة في مهام التدخل والطوارئ.وأوضح البيان أنّ هذه الخطوة تأتي ضمن جهود اليونيفيل لرفع جاهزية فرق الدفاع المدني وتمكينها من الاستجابة السريعة للحوادث والكوارث، خصوصًا في المناطق الريفية التي تعاني من ضعف الموارد والإمكانات. وأكد أنّ المبادرة "تتجاوز مجرد تسليم المعدات، إذ تعبّر عن التقدير العميق لشجاعة وتفاني عناصر الدفاع المدني الذين يكرّسون وقتهم وجهودهم، وأحيانًا حياتهم، في سبيل حماية مجتمعاتهم".، شدّد قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل، الجنرال ريكاردو إستيبان كابريخوس، على أنّ المبادرة "تعكس روح قرار رقم 1701"، مضيفًا أنّها "تسهم في ترسيخ الاستقرار والسلام في جنوب ، وتعزيز قدرات الاستجابة المحلية للطوارئ".وقال كابريخوس إنّ "دعم مراكز الدفاع المدني يساهم مباشرةً في حماية السكان وتعزيز التنمية المستدامة للمجتمعات، وهما ركيزتان أساسيتان لإعادة بناء البلاد وتعزيز قدرتها على الصمود".