لبنان
السيدة الأولى خلال حفل إطلاق "مدرسة المواطنية": لجعل هذا المشروع تجربة ناجحة
Lebanon 24
31-10-2025
|
03:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهد
القصر الجمهوري
في
بعبدا
، اليوم الجمعة، إطلاق مشروع "مدرسة المواطنية" وذلك برعاية
السيدة الأولى
نعمت
عون.
وفي كلمة لها، أكدت عون أهمية هذا المشروع في بناء
لبنان
ونبذ الطائفية، مشيرة إلى أن "المعلمين والمعلمات سيكونون روّاد مشروع مدرسة المواطنية"، وأضافت: "أقول لشباب وشابات لبنان، نحنُ نريدكم أن تجعلوا من مشروع مدرسة المواطنية تجربة ناجحة لنحقق في لبنان وحدة أكبر وعدالة أكبر".
وختمت: "في لبنان، كل شيء مسموح لنا ولكن تحت سقف المواطنية".
