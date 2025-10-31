السيدة الأولى خلال حفل إطلاق "مدرسة المواطنية": لجعل هذا المشروع تجربة ناجحة

شهد في ، اليوم الجمعة، إطلاق مشروع "مدرسة المواطنية" وذلك برعاية نعمت

Advertisement



وفي كلمة لها، أكدت عون أهمية هذا المشروع في بناء ونبذ الطائفية، مشيرة إلى أن "المعلمين والمعلمات سيكونون روّاد مشروع مدرسة المواطنية"، وأضافت: "أقول لشباب وشابات لبنان، نحنُ نريدكم أن تجعلوا من مشروع مدرسة المواطنية تجربة ناجحة لنحقق في لبنان وحدة أكبر وعدالة أكبر".