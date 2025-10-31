الحجار وصل إلى البحرين لترؤس وفد لبنان في أعمال منتدى "حوار المنامة"

Advertisement

وصل والبلديات إلى مملكة ، لترؤس وفد في أعمال منتدى "حوار المنامة".وكان في استقبال في مطار البحرين الدولي، وكيل البحرينية معالي الشيخ ناصر ، نائب محافظة المحرق العميد جاسم الغتم، مدير عام لأمن المنافذ العميد أحمد الهتيمي وسفير لبنان لدى البحرين هادي هاشم.وسيُشارك الحجار في جلسة حوارية بعنوان: "المعونات والمساعدات في تدخلات النزاع وما بعده"، كما سيعقد سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين المشاركين في المنتدى، خلال زيارته التي تستمر ليومين.