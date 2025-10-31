Advertisement

لبنان

الحجار وصل إلى البحرين لترؤس وفد لبنان في أعمال منتدى "حوار المنامة"

Lebanon 24
31-10-2025 | 04:19
A-
A+
Doc-P-1436326-638975028671705073.jpg
Doc-P-1436326-638975028671705073.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وصل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى مملكة البحرين، لترؤس وفد لبنان في أعمال منتدى "حوار المنامة".  
Advertisement

وكان في استقبال الحجار في مطار البحرين الدولي، وكيل وزارة الداخلية البحرينية معالي الشيخ ناصر عبدالرحمن آل خليفة، نائب محافظة المحرق العميد جاسم الغتم، مدير عام الإدارة العامة لأمن المنافذ العميد أحمد الهتيمي وسفير لبنان لدى البحرين هادي هاشم. 

وسيُشارك الحجار في جلسة حوارية بعنوان: "المعونات والمساعدات في تدخلات النزاع وما بعده"، كما سيعقد سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين المشاركين في المنتدى، خلال زيارته التي تستمر ليومين.
مواضيع ذات صلة
الحجار من "حوار المنامة": شراكة في الأمن والاستقرار الإقليمي
lebanon 24
31/10/2025 12:06:49 Lebanon 24 Lebanon 24
عون غادر إلى قطر لترؤس وفد لبنان إلى مؤتمر القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
lebanon 24
31/10/2025 12:06:49 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: منتدى عائلات الرهائن يؤكد "ضرورة" الوقف الفوري للحرب في غزة
lebanon 24
31/10/2025 12:06:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"منتدى أمناء بيروت" يلتقي السفير السعودي ويطلق دعوة لمؤتمر 2030
lebanon 24
31/10/2025 12:06:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الإدارة العامة

وزارة الداخلية

وزير الداخلية

أحمد الحجار

سفير لبنان

عبدالرحمن

آل خليفة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2025-10-31
06:00 | 2025-10-31
05:53 | 2025-10-31
05:50 | 2025-10-31
05:49 | 2025-10-31
05:40 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24