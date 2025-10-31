Advertisement

لبنان

نقابة المعلّمين تدعو لرفض البيانات المالية المزوّرة

Lebanon 24
31-10-2025 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1436332-638975036653553232.png
Doc-P-1436332-638975036653553232.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استنكرت نقابة المعلّمين في لبنان في بيان، "الممارسات المخالفة للأصول التي تقوم بها بعض إدارات المدارس الخاصّة، عبر إرغام المعلّمين على توقيع البيانات الماليّة الموجّهة إلى صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليميّة، تتضمّن رواتب وهميّة لا تتجاوز 28 مليون ليرة لبنانيّة، أي ما يعادل الحدّ الأدنى للأجور، في حين لا تعكس هذه الأرقام الواقع الفعلي للرواتب التي يتقاضاها المعلّمون سواء بالليرة اللبنانيّة أو بالدولار الأميركي".
Advertisement

وأكدت النقابة "رفضها الشديد لهذه التصرّفات التي تُشكّل اعتداءً مباشرًا على حقوق المعلّمين"، داعيةً الزملاء إلى "عدم التوقيع على أيّ بيان مالي لا يُطابق رواتبهم الحقيقيّة، لأنّ ذلك ينعكس سلبًا على تعويضات نهاية الخدمة".

وحذّرت النقابة من أنّ "هذه الممارسات لا تضرّ بحقوق المعلّمين فحسب، بل تهدّد أيضًا استمراريّة صندوق التعويضات في ظلّ الأزمة الماليّة الراهنة"، مشيرةً إلى أنّها تبذل جهودًا كبيرة لضمان ديمومة الصندوق وتأمين حقوق العاملين والمتقاعدين، فيما يصرّ بعض أصحاب المدارس على خطوات تُقوّض هذا المسعى.

وطالبت النقابة إدارات المدارس بـ"العدول الفوري عن هذه الممارسات وتصحيح البيانات الماليّة بما يعكس الواقع الفعلي"، مؤكدةً أنّها ستطلب من إدارة الصندوق رفض أيّ بيان مالي "يتضمّن أرقامًا غير صحيحة أو مشكوكًا في صدقيّتها".
وختمت بالتشديد على أنّها "ستتابع الملفّ بدقّة دفاعًا عن حقوق المعلّمين وصونًا لتعويضاتهم واستحقاقاتهم التقاعديّة في جميع المدارس الخاصّة، المجانيّة وغير المجانيّة".
 
(الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
نقابة المعلّمين نعت الإعلامي براك: ترك وراءه إرثًا تربويًا وإعلاميًا غنيًّا بالمعرفة والإنسانيّة
lebanon 24
31/10/2025 12:07:09 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المعلمين في المدارس الخاصة تشرح التعديلات الجديدة الخاصة بصندوق التعويضات
lebanon 24
31/10/2025 12:07:09 Lebanon 24 Lebanon 24
إلى وزير المالية.. نداءٌ من حراك المعلمين المتعاقدين
lebanon 24
31/10/2025 12:07:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمّع المعلّمين.. دعوة لتوحيد الصفوف واستعادة الحقوق
lebanon 24
31/10/2025 12:07:09 Lebanon 24 Lebanon 24

صندوق التعويضات

الوكالة الوطنية

هيئة التعليم

ليون لي

يون لي

لبنان

بيرة

الصن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2025-10-31
06:00 | 2025-10-31
05:53 | 2025-10-31
05:50 | 2025-10-31
05:49 | 2025-10-31
05:40 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24