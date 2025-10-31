"مؤسّسة بدر" تسدّد الأقساط عن طلاب المدارس والجامعة اللبنانية

Advertisement

أكّدت «مؤسّسة بدر» في بيان، التزامها المتواصل بدعم التعليم الرسمي في ومساندة الطلاب في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة، معلنةً استكمال تنفيذ مبادرتها الرامية إلى تغطية كامل الأقساط الدراسية عن الطلاب غير القادرين على تسديدها في المدارس الرسمية والمعاهد المهنية في ، إضافةً إلى .وأشارت المؤسّسة إلى أنّه تمّ تسديد جميع الأقساط المستحقّة عن هؤلاء الطلاب بالتنسيق مع الجهات التربوية المختصّة، تأكيدًا على وقوفها إلى جانب التعليم الرسمي وضمان حقّ كلّ طالب في التعلّم بعيدًا عن التحدّيات المعيشية والاجتماعية الراهنة.وأوضحت أنّ هذه الخطوة تندرج ضمن سلسلة مبادرات اجتماعية وإنسانية تعمل المؤسّسة على تنفيذها في مختلف القطاعات والمناطق ، بهدف تعزيز التضامن المجتمعي ودعم الفئات الأكثر حاجة، مشدّدةً على أنّ التعليم الرسمي يشكّل ركيزة أساسية لبناء مستقبل الوطن وتحصين المجتمع.