لبنان

"مؤسّسة بدر" تسدّد الأقساط عن طلاب المدارس والجامعة اللبنانية

Lebanon 24
31-10-2025 | 05:22
أكّدت «مؤسّسة بدر» في بيان، التزامها المتواصل بدعم التعليم الرسمي في لبنان ومساندة الطلاب في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة، معلنةً استكمال تنفيذ مبادرتها الرامية إلى تغطية كامل الأقساط الدراسية عن الطلاب غير القادرين على تسديدها في المدارس الرسمية والمعاهد المهنية في بيروت، إضافةً إلى الجامعة اللبنانية.
وأشارت المؤسّسة إلى أنّه تمّ تسديد جميع الأقساط المستحقّة عن هؤلاء الطلاب بالتنسيق مع الجهات التربوية المختصّة، تأكيدًا على وقوفها إلى جانب التعليم الرسمي وضمان حقّ كلّ طالب في التعلّم بعيدًا عن التحدّيات المعيشية والاجتماعية الراهنة.

وأوضحت إدارة المؤسسة أنّ هذه الخطوة تندرج ضمن سلسلة مبادرات اجتماعية وإنسانية تعمل المؤسّسة على تنفيذها في مختلف القطاعات والمناطق اللبنانية، بهدف تعزيز التضامن المجتمعي ودعم الفئات الأكثر حاجة، مشدّدةً على أنّ التعليم الرسمي يشكّل ركيزة أساسية لبناء مستقبل الوطن وتحصين المجتمع.
