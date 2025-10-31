Advertisement

لبنان

العدالة تنتصر لصوفي مشلب: إدانة طبيب الأعصاب ومنعه من ممارسة المهنة

Lebanon 24
31-10-2025 | 05:40
A-
A+
Doc-P-1436355-638975077595264711.png
Doc-P-1436355-638975077595264711.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدّقت محكمة الاستئناف الجزائية في جبل لبنان، برئاسة القاضية ريتا غنطوس وعضوية المستشارين القاضيين وفاء التيماني وعبد القادر النقوزي، الحكم الصادر عن محكمة البداية في قضية الطفلة صوفي مشلب، وأدانت طبيب الأعصاب للأطفال في مستشفى الروم غسان حميمص بجرم الإدلاء بإفادة كاذبة، استنادًا إلى المادة 408 من قانون العقوبات، وردّت الاستئناف المقدّم من قبله.
Advertisement

وتُعدّ هذه القضية سابقة في ملفات الأخطاء الطبية في لبنان، إذ أصدرت المحكمة حكمًا يقضي بمنع الطبيب المدان من ممارسة مهنة الطب نهائيًا، بعد اعتباره مرتكبًا لجنحة شائنة، وهي شرط أساسي لإذن مزاولة المهنة، ما يجعل الحكم بمثابة خطوة غير مسبوقة في محاسبة المقصّرين داخل الجسم الطبي.

وتعود فصول القضية إلى عام 2015 حين دخلت الطفلة صوفي مشلب إلى مستشفى الروم لإجراء عملية جراحية بسيطة في القدم، إلا أنّ خطأً طبيًا جسيمًا أدى إلى توقّف قلبها ونقص الأوكسيجين في دماغها، ما تسبّب بإعاقتها الكاملة حتى وفاتها لاحقًا. ومنذ ذلك الحين، خاض والدها فوزي مشلب معركة قضائية طويلة لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين، متعهّدًا بأنّ "ما قبل صوفي لن يكون كما بعد صوفي" في مسار محاسبة الأخطاء الطبية في لبنان.

وبعد سنوات من المماطلات والضغوط، تمكن مشلب من تحقيق سابقة قضائية عبر صدور أحكام متتالية في القضية، طالت سابقًا نقيب الأطباء السابق ورئيسة لجنة التحقيقات السابقة بعد إدانتهم بالتقصير والتستّر، ليُستكمل المسار اليوم بصدور أول حكم نهائي من محكمة الاستئناف يدين الطبيب المعالج.

وسيتقدّم والد الطفلة خلال الأيام المقبلة بقرار المحكمة إلى كل من وزارة الصحة ونقابة الأطباء، طالبًا سحب إذن مزاولة المهنة من الطبيب المدان، تنفيذًا للحكم النهائي.

وأكد فوزي مشلب أن هذا القرار "يمثّل انتصارًا للعدالة ولروح صوفي"، مشيرًا إلى أنّ القضية لم تكن معركة شخصية بل قضية رأي عام هدفها حماية المرضى وكشف التواطؤ داخل بعض المؤسسات الطبية التي تغطي الأخطاء وتتلاعب بالتقارير لإخفاء الحقائق.

وقد مثّل مشلب في القضية المحاميان أيمن جزيني وجورج خوري، اللذان اعتبرا أنّ الحكم يشكّل منعطفًا قانونيًا مهمًا سيُحدث أثرًا رادعًا لكل من يفكّر بالتلاعب في ملفات الأخطاء الطبية، ويعيد الثقة بالقضاء اللبناني كضمانة أخيرة لحقوق المواطنين وكرامتهم.
مواضيع ذات صلة
مندوب إسرائيل: على قطر إدانة ممارسات حماس وطرد عناصرها
lebanon 24
31/10/2025 14:40:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الاعتداء على طبيب الفقراء وسكرتيرته... بيان من تجمع نقباء المهن الصحية
lebanon 24
31/10/2025 14:40:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التركي: نمارس كل عوامل الضغط لمنع عودة الإبادة الجماعية في غزة
lebanon 24
31/10/2025 14:40:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: الأسطول الروسي الخفي يشكّل جزءًا مهمًا من النموذج الاقتصادي لروسيا ومن المهم ممارسة الضغط عليه
lebanon 24
31/10/2025 14:40:03 Lebanon 24 Lebanon 24

لجنة التحقيقات

لجنة التحقيق

وزارة الصحة

جبل لبنان

الاستئناف

بعد سنوات

العقوبات

سنوات من

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:25 | 2025-10-31
08:24 | 2025-10-31
08:19 | 2025-10-31
08:18 | 2025-10-31
08:12 | 2025-10-31
08:09 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24