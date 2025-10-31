28
لبنان
في عكار.. الفاو والنرويج تطلقان مبادرة بيئية لتحسين الري في قناة البارد
Lebanon 24
31-10-2025
|
05:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
نظّمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بدعم من حكومة النرويج، زيارة ميدانية لمواقع مشروع "إعادة تأهيل وإدارة النفايات في نظام ري قناة البارد في
عكار
.
وشارك في الجولة سفيرة النرويج في
لبنان
هيلدي هارالدستاد، وممثلة الفاو في لبنان نورة أورباح حداد، ووفد من الخبراء، حيث اطّلعوا على التحسينات التي أُنجزت في شبكة
الري
من المصدر حتى المزارع، وعلى مكوّنات مبتكرة تشمل أحواض ترسيب، وأنظمة معالجة بالجذور، وشبكات لإزالة النفايات الصلبة، ونظام ري يعمل بالطاقة الشمسية.
وأوضح بيان الفاو أن المشروع المموَّل من النروج يهدف إلى الحدّ من تصريف النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي إلى
البحر الأبيض المتوسط
، وتحسين كفاءة الري وزيادة الإنتاجية الزراعية، إلى جانب خلق فرص عمل محلية وتحسين سبل العيش.
وأشار البيان إلى أن المشروع، الذي يُنفَّذ منذ أكثر من خمس سنوات، يعالج التلوث في حوض
نهر البارد
، ويركّز على إشراك المجتمع المحلي من خلال توظيف اليد العاملة وتنظيم حملات توعية بيئية.
وختم بأن هذه الخطوة تعكس
التزام
الفاو بتعزيز التقنيات المستدامة والصديقة للبيئة، ودعم المجتمعات الريفية
اللبنانية
نحو تنمية زراعية واقتصادية أكثر استدامة.
(الوكالة الوطنية)
لبنان
إقتصاد
البحر الأبيض المتوسط
الوكالة الوطنية
البحر الأبيض
اللبنانية
قناة ال
التزام
تابع
