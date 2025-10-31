Advertisement

لبنان

الجميّل: تزوير الشهادات إساءة لسمعة الجامعة اللبنانية ومكانتها

Lebanon 24
31-10-2025 | 06:14
كتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، اليوم الجمعة، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "فضيحة الشهادات المزوّرة في الجامعة اللبنانية ليست مجرد قضية قضائية، بل ناقوس خطر يهدّد أحد أهم صروح العلم في لبنان.
تزوير الشهادات جريمة تطعن في عدالة الفرص بين الطلاب وتسيء إلى سمعة الجامعة ومكانتها.
كل التقدير للقضاء على تحرّكه ومتابعته هذا الملف".
 
