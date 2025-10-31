الجميّل: تزوير الشهادات إساءة لسمعة الجامعة اللبنانية ومكانتها

Advertisement

كتب رئيس الجميّل، اليوم الجمعة، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "فضيحة الشهادات المزوّرة في ليست مجرد قضية قضائية، بل ناقوس خطر يهدّد أحد أهم صروح في .تزوير الشهادات جريمة تطعن في عدالة الفرص بين الطلاب وتسيء إلى سمعة الجامعة ومكانتها.كل التقدير للقضاء على تحرّكه ومتابعته هذا الملف".