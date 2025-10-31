Advertisement

لبنان

بالجرم المشهود.. ضبط حبوب كبتاغون ودولارات مزيّفة بحوزة مروّج

Lebanon 24
31-10-2025 | 06:22
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
 في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم كافة على جميع الأراضي اللبنانية وتوقيف مرتكبيها، ولا سيّما تلك المتعلقة بعمليات تجارة وترويج المخدِّرات، توافرت معطيات لمفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول قيام شخص بترويج مخدِّرات وعملة مزيّفة في محلة الرملة البيضاء

ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قام بها عناصر المفرزة، توصّلت إلى تحديد هويته، ويدعى: ع. ا. (مواليد عام 1999، لبناني)

بتاريخ 4-10-2025 تمكّنت إحدى دوريات المفرزة من رصده في المحلة المذكورة، حيث نفّذت كمينًا محكمًا أسفر عن توقيفه على متن سيارة نوع “كيا بيكانتو” لون فضي ذات زجاج حاجب للرؤية

بتفتيشه والسيارة، تم ضبط كمية من المخدرات معدّة للترويج وعملة مزيّفة كالتالي:

– /721/ حبة كبتاغون موضوعة داخل مظروفين

 /3/ أكياس نايلون شفاف بداخلها كمية من مادة حشيشة الكيف

 مبلغ /700/ دولار أميركي من فئة ال /50/$ جميعها مزيّفة

أودع والمضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
