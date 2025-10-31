بالجرم المشهود.. ضبط حبوب كبتاغون ودولارات مزيّفة بحوزة مروّج

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لمكافحة الجرائم كافة على جميع الأراضي وتوقيف مرتكبيها، ولا سيّما تلك المتعلقة بعمليات تجارة وترويج المخدِّرات، توافرت معطيات لمفرزة استقصاء في وحدة شرطة بيروت حول قيام شخص بترويج مخدِّرات وعملة مزيّفة في محلةونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قام بها عناصر المفرزة، توصّلت إلى تحديد هويته، ويدعى: ع. ا. (مواليد عام 1999، لبناني)بتاريخ 4-10-2025 تمكّنت إحدى دوريات المفرزة من رصده في المحلة المذكورة، حيث نفّذت كمينًا محكمًا أسفر عن توقيفه على متن سيارة نوع “كيا بيكانتو” لون فضي ذات زجاج حاجب للرؤيةبتفتيشه والسيارة، تم ضبط كمية من المخدرات معدّة للترويج وعملة مزيّفة كالتالي:– /721/ حبة كبتاغون موضوعة داخل مظروفين/3/ أكياس نايلون شفاف بداخلها كمية من مادة حشيشة الكيفمبلغ /700/ دولار أميركي من فئة ال /50/$ جميعها مزيّفةأودع والمضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة المختص.