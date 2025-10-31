28
لبنان
تهديد إسرائيلي جديد للبنان.. ورسالة إلى "حزب الله"!
Lebanon 24
31-10-2025
|
06:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذَّر رئيس أركان الجيش
الإسرائيلي
إيال زامير، من "نفاد صبر
إسرائيل
إزاء ممارسات
حزب الله
في
لبنان
".
ونقلت صحيفة "معاريف" عن زامير قوله: "لن نتسامح مع أي انتهاك يعرض أمن إسرائيل للخطر، في أي ساحة".
وأضاف: "نعمل في جميع الساحات حتى الآن، بجاهزية عالية، وفي بعض الساحات سنعمل مرة أخرى بقوة أكبر مما عرفناه خلال العامين الماضيين".
واعتبرت الصحيفة تحذيرات رئيس الأركان الإسرائيلي "رسالة مباشرة إلى عدة مواقع في
الشرق الأوسط
من كريات غات حيث مقر القيادة العسكرية الأميركية، مروراً بمدينة غزة، وبيروت، إلى
طهران
، وأنقرة".
بدوره، أفاد موقع "JDN" الإخباري الإسرائيلي بأنّ دوائر استخبارات إسرائيلية وإقليمية أطلعت الإدارة الأمريكية على تقارير تؤكد مواصلة "حزب الله" إعادة بناء ترسانته العسكرية، وأن إسرائيل نفذت أمام هذه التطورات ما يربو على 1000 هجوم منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع
الحكومة اللبنانية
.
وأضاف: "إذا استمرت
بيروت
في التردد، فقد تتصرف إسرائيل من جانب واحد".
وأوضح التقرير أنَّ "حزب الله يعيد تجهيز نفسه بالصواريخ والقذائف المضادة للدبابات والمدفعية".
وكانت قناة إسرائيلية تحدثت، الخميس، عن انعقاد اجتماع أمني طارئ في
تل أبيب
"لتحديد آليات التعامل مع حزب الله".
وذكرت قناة "آي 24"، أن الاجتماع شمل إلى جانب
وزير الدفاع
يسرائيل كاتس، قادة الأجهزة العسكرية والأمنية في تل أبيب.
وأضافت: "يأتي الاجتماع الطارئ على خلفية التصعيد في القطاع
الشمالي
، وفي ظل اقتراب إسرائيل من نقطة الحسم بشأن الخطوات الآتية في ضوء انتهاكات ميليشيا حزب الله".
(إرم نيوز)
واشنطن تهدد بـ"الخطة ب"...حزب الله يوجّه رسالة تهدئة للسعودية وبن يزيد في بيروت
Lebanon 24
واشنطن تهدد بـ"الخطة ب"...حزب الله يوجّه رسالة تهدئة للسعودية وبن يزيد في بيروت
31/10/2025 14:42:26
31/10/2025 14:42:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يُرمّم "السلاح" ومهلة أميركية للبنان
Lebanon 24
"حزب الله" يُرمّم "السلاح" ومهلة أميركية للبنان
31/10/2025 14:42:26
31/10/2025 14:42:26
Lebanon 24
Lebanon 24
" حزب الله" ليس وحده المستهدف ولبنان يتمسك بـ"الميكانيزم"
Lebanon 24
" حزب الله" ليس وحده المستهدف ولبنان يتمسك بـ"الميكانيزم"
31/10/2025 14:42:26
31/10/2025 14:42:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقب وصول السفير الاميركي الجديد ورسالة اسرائيلية مزدوجة للبنان
Lebanon 24
ترقب وصول السفير الاميركي الجديد ورسالة اسرائيلية مزدوجة للبنان
31/10/2025 14:42:26
31/10/2025 14:42:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة اللبنانية
الشرق الأوسط
وزير الدفاع
الإسرائيلي
اللبنانية
حزب الله
تل أبيب
تابع
في السوق العريض في طرابلس... إصابة شخصين في إطلاق نار
Lebanon 24
في السوق العريض في طرابلس... إصابة شخصين في إطلاق نار
08:37 | 2025-10-31
31/10/2025 08:37:04
Lebanon 24
Lebanon 24
المؤسسة المارونية: لبنان ليس مجرد وطن بل رسالة إيمان ووحدة للعالم
Lebanon 24
المؤسسة المارونية: لبنان ليس مجرد وطن بل رسالة إيمان ووحدة للعالم
08:25 | 2025-10-31
31/10/2025 08:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
البير سليمان رئيسًا للاتحاد الماروني بالتزكية: يدنا ممدودة للجميع
Lebanon 24
البير سليمان رئيسًا للاتحاد الماروني بالتزكية: يدنا ممدودة للجميع
08:24 | 2025-10-31
31/10/2025 08:24:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرك قضائي بعد تقرير عن تزوير شهادات جامعية في لبنان
Lebanon 24
تحرك قضائي بعد تقرير عن تزوير شهادات جامعية في لبنان
08:19 | 2025-10-31
31/10/2025 08:19:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إعتراض دورية لـ"اليونيفيل" في بلدة الشعيتية - صور
Lebanon 24
بالفيديو... إعتراض دورية لـ"اليونيفيل" في بلدة الشعيتية - صور
08:18 | 2025-10-31
31/10/2025 08:18:39
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
Lebanon 24
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
11:54 | 2025-10-30
30/10/2025 11:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ قد يساعد في كسر قبضة "حزب الله" على لبنان.. تقرير لـ"The Hill" يكشف التفاصيل
Lebanon 24
أمرٌ قد يساعد في كسر قبضة "حزب الله" على لبنان.. تقرير لـ"The Hill" يكشف التفاصيل
11:30 | 2025-10-30
30/10/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
15:30 | 2025-10-30
30/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
14:54 | 2025-10-30
30/10/2025 02:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أسهم الحرب تراجعت؟
Lebanon 24
أسهم الحرب تراجعت؟
11:01 | 2025-10-30
30/10/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
08:37 | 2025-10-31
في السوق العريض في طرابلس... إصابة شخصين في إطلاق نار
08:25 | 2025-10-31
المؤسسة المارونية: لبنان ليس مجرد وطن بل رسالة إيمان ووحدة للعالم
08:24 | 2025-10-31
البير سليمان رئيسًا للاتحاد الماروني بالتزكية: يدنا ممدودة للجميع
08:19 | 2025-10-31
تحرك قضائي بعد تقرير عن تزوير شهادات جامعية في لبنان
08:18 | 2025-10-31
بالفيديو... إعتراض دورية لـ"اليونيفيل" في بلدة الشعيتية - صور
08:12 | 2025-10-31
"نقابة الصحافة" تدعو أصحاب الامتيازات لتسديد رسوم الاشتراكات
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
31/10/2025 14:42:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
31/10/2025 14:42:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
31/10/2025 14:42:26
Lebanon 24
Lebanon 24
