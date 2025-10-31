Advertisement

لبنان

تهديد إسرائيلي جديد للبنان.. ورسالة إلى "حزب الله"!

Lebanon 24
31-10-2025 | 06:56
حذَّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، من "نفاد صبر إسرائيل إزاء ممارسات حزب الله في لبنان".
ونقلت صحيفة "معاريف" عن زامير قوله: "لن نتسامح مع أي انتهاك يعرض أمن إسرائيل للخطر، في أي ساحة". 


وأضاف: "نعمل في جميع الساحات حتى الآن، بجاهزية عالية، وفي بعض الساحات سنعمل مرة أخرى بقوة أكبر مما عرفناه خلال العامين الماضيين".


واعتبرت الصحيفة تحذيرات رئيس الأركان الإسرائيلي "رسالة مباشرة إلى عدة مواقع في الشرق الأوسط من كريات غات حيث مقر القيادة العسكرية الأميركية، مروراً بمدينة غزة، وبيروت، إلى طهران، وأنقرة". 
 

بدوره، أفاد موقع "JDN" الإخباري الإسرائيلي بأنّ دوائر استخبارات إسرائيلية وإقليمية أطلعت الإدارة الأمريكية على تقارير تؤكد مواصلة "حزب الله" إعادة بناء ترسانته العسكرية، وأن إسرائيل نفذت أمام هذه التطورات ما يربو على 1000 هجوم منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع الحكومة اللبنانية.


وأضاف: "إذا استمرت بيروت في التردد، فقد تتصرف إسرائيل من جانب واحد".


وأوضح التقرير أنَّ "حزب الله يعيد تجهيز نفسه بالصواريخ والقذائف المضادة للدبابات والمدفعية". 


وكانت قناة إسرائيلية تحدثت، الخميس، عن انعقاد اجتماع أمني طارئ في تل أبيب "لتحديد آليات التعامل مع حزب الله".


وذكرت قناة "آي 24"، أن الاجتماع شمل إلى جانب وزير الدفاع يسرائيل كاتس، قادة الأجهزة العسكرية والأمنية في تل أبيب.


وأضافت: "يأتي الاجتماع الطارئ على خلفية التصعيد في القطاع الشمالي، وفي ظل اقتراب إسرائيل من نقطة الحسم بشأن الخطوات الآتية في ضوء انتهاكات ميليشيا حزب الله". (إرم نيوز)
 

