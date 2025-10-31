Advertisement

لبنان

ضابط في "حزب الله"... إسرائيل تنشر فيديو للحظة إستهداف ابراهيم محمد رسلان

Lebanon 24
31-10-2025 | 07:31
Doc-P-1436409-638975146065055877.png
Doc-P-1436409-638975146065055877.png photos 0
قال المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، إنّ "الجيش الإسرائيليّ استهدف اليوم في منطقة كونين في جنوب لبنان، إبراهيم محمد رسلان".
 
 
وزعم أدرعي أنّ "رسلان شغل منصب ضابط صيانة في "حزب الله"، وكان يقوم بمحاولات لاعادة اعمار بنى تحتية لـ"الحزب". 
 
 
وأرفق أدرعي تصريحه بفيديو للحظة إستهداف رسلان.
 
 
