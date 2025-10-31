ضابط في "حزب الله"... إسرائيل تنشر فيديو للحظة إستهداف ابراهيم محمد رسلان

قال المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، إنّ "الجيش الإسرائيليّ استهدف اليوم في في ، ".

وزعم أدرعي أنّ "رسلان شغل منصب ضابط صيانة في " "، وكان يقوم بمحاولات لاعادة اعمار بنى تحتية لـ"الحزب".

وأرفق أدرعي تصريحه بفيديو للحظة إستهداف رسلان.