لبنان

في بلدة الزرارية... أطلق النار عليه وفرّ

Lebanon 24
31-10-2025 | 07:40
علم "لبنان 24"، أنّ أحد الأشخاص في بلدة الزرارية، أطلق النار على مواطن، وأصابه في قدمه، وفرّ إلى جهّة مجهولة.
