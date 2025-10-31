أهالي المحكومين في أحداث عبرا يعتصمون في صيدا للمطالبة بالعفو العام

Advertisement

نفذ اهالي المحكومين والموقوفين في ملف احداث وشباب بلال بن رباح اعتصاما بعد عند ساحة تقاطع ايليا في ، وذلك في اطار تحركاتهم المستمرة للمطالبة بالعفو العام الشامل والقى هادي القواس كلمة لفت فيها إلى" أن الاهالي في الطرقات منذ ما يقارب ال13سنة يطالبون بمطلب مفتي الجمهورية وهو العفو العام الشامل لانه حل عملي للسوريين واللبنانيين والفلسطينيين بخاصة أن الكثير من الشباب صدرت بحقهم أحكام المؤبد المبرم ظلماً".أوضح أنه "بعد الفضيحة الكبرى في مظلمة عبرا، يجب على كل من ساهم بالظلم علينا من الأجهزة والسياسيين والأحزاب أن يكونوا هم من يطلبوا العفو منا، وبخاصة في صيدا بعد الفضيحة الكبرى في مؤامرة عبرا. ومع ذلك، رضي الأهالي بمطلب العفو العام لأنه حل عملي، مع أن العفو يكون عن المرتكب وليس عن الضحية".واكد أن على الدولة أن تسارع الى" إصدار عفو عام في ظل الانهيار الاقتصادي وعجز الدولة عن تأمين أدنى مقومات الحياة للسجناء عدا عن تأجيل المحاكمات بسبب ترهل ".واشار الى" حالات وفيات متكررة في السجون بسبب الاهمال الطبي و حالات انتحار بين السجناء بسبب الاوضاع المزرية التي يعيشونها وتأخير المحاكمات".وختم كلمته بتوجيه الشكر لكل من شارك في الاعتصامات مؤكداً" استمرار التحركات حتى يُرفع الظلم" .وكان المعتصمون قد انطلقوا في مسيرة سيرا على الاقدام من مسجد السيدة عائشة وصولا إلى ساحة ايليا رافعين لافتات تطالب بالعفو العام وإطلاق سراح جميع الموقوفين ومن بينهم الشيخ احمد .