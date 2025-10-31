Advertisement

لبنان

يعقوبيان تعيد اقتراح قانون "علنية الجلسات والشفافية البرلمانية"

Lebanon 24
31-10-2025 | 10:02
A-
A+
Doc-P-1436464-638975236340268315.png
Doc-P-1436464-638975236340268315.png photos 0
أعادت النائبة بولا يعقوبيان قديم اقتراح قانون يرمي إلى تكريس مبدأ علنيّة الجلسات وأعمال اللجان النيابيّة وتطبيق الشفافية في العمل البرلماني.  وقالت :كنت طرحت هذا القانون سابقاً في شباط ٢٠٢٠.
يهدف الاقتراح إلى فتح جلسات اللجان أمام الرأي العام، ونقل جميع الجلسات التشريعيّة مباشرةً عبر وسائل الإعلام، ترسيخاً لحقّ المواطن في الاطّلاع والمساءلة.

ولفتت يعقوبيان في اقتراحها الى ان العمل النيابيّ لا يكون فعّالاً إلّا حين يُمارَس تحت أنظار الناس، لأنّ الشفافية هي جوهرُ الديمقراطية وضمانة الثقة بين المواطن ومؤسّسات الدولة.
 
بولا يعقوبيان

وسائل الإعلام

الديمقراطية

الديمقراطي

البرلمانية

البرلمان

يعقوبيان

ديمقراطي

تابع
