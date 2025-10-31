يعقوبيان تعيد اقتراح قانون "علنية الجلسات والشفافية البرلمانية"

Advertisement

أعادت النائبة قديم اقتراح قانون يرمي إلى تكريس مبدأ علنيّة الجلسات وأعمال اللجان النيابيّة وتطبيق الشفافية في العمل البرلماني. وقالت :كنت طرحت هذا القانون سابقاً في شباط ٢٠٢٠.يهدف الاقتراح إلى فتح جلسات اللجان أمام الرأي العام، ونقل جميع الجلسات التشريعيّة مباشرةً عبر ، ترسيخاً لحقّ المواطن في الاطّلاع والمساءلة.ولفتت في اقتراحها الى ان العمل النيابيّ لا يكون فعّالاً إلّا حين يُمارَس تحت أنظار الناس، لأنّ الشفافية هي جوهرُ وضمانة الثقة بين المواطن ومؤسّسات الدولة.