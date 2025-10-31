Advertisement

لبنان

كونين والنبطية... 3 إستهدافات إسرائيليّة اليوم (صور وفيديو)

Lebanon 24
31-10-2025 | 10:25
استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيليّة شقة سكنيّة، في المدينة الصناعيّة في مدينة النبطية.
 
 
وفي حيّ الرويس في النبطية، استهدفت مسيّرة إسرائيليّة دراجة ناريّة، واستشهد الشاب حسن غيث الذي يعمل كسائق "ديلفيري" في أحد المطاعم.
 
 
 
 
 
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ العدوّ كان استهدف صباح اليوم، في منطقة كونين، دراجة نارية، وفد استشهد إبراهيم محمد رسلان.
 
 
وقد زعم الجيش الإسرائيليّ أنّ رسلان هو ضابط صيانة في "حزب الله".
 
 
غارة إسرائيليّة على النبطية... ماذا استهدف العدوّ؟ (صور وفيديو)
بالصور: شهيد بغارة إسرائيلية من مسيّرة استهدفت دراجة نارية في كونين
مسيرة إسرائيلية ألقت جسمًا مشبوهًا فوق وادٍ في النبطية للمرة الثانية اليوم
الجيش الإسرائيلي: استهداف ضابط في حزب الله في كونين جنوبي لبنان
