كونين والنبطية... 3 إستهدافات إسرائيليّة اليوم (صور وفيديو)

فيديو لغارة المدينة الصناعية في النبطية pic.twitter.com/pVvoTC9w6f
— lebanon 24 (@Lebanon24) October 31, 2025
غارة إسرائيليّة على المدينة الصناعية في النبطية pic.twitter.com/Hk1VL0UQeq
— Lebanon 24 (@Lebanon24) October 31, 2025
إستهداف دراجة نارية في بلدة شوكين pic.twitter.com/DkQoVBVV1H
— Lebanon 24 (@Lebanon24) October 31, 2025
