كونين والنبطية... 3 إستهدافات إسرائيليّة اليوم (صور وفيديو)

استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيليّة شقة سكنيّة، في المدينة الصناعيّة في .

فيديو لغارة المدينة الصناعية في pic.twitter.com/pVvoTC9w6f — 24 (@Lebanon24) October 31, 2025 Advertisement

غارة إسرائيليّة على المدينة الصناعية في النبطية pic.twitter.com/Hk1VL0UQeq — Lebanon 24 (@Lebanon24) October 31, 2025



وفي حيّ في النبطية، استهدفت مسيّرة إسرائيليّة دراجة ناريّة، واستشهد الشاب حسن غيث الذي يعمل كسائق "ديلفيري" في أحد المطاعم.

إستهداف دراجة نارية في بلدة شوكين pic.twitter.com/DkQoVBVV1H — Lebanon 24 (@Lebanon24) October 31, 2025

وتجدر الإشارة إلى أنّ العدوّ كان استهدف ، في ، دراجة نارية، وفد استشهد .

وقد زعم الجيش الإسرائيليّ أنّ رسلان هو ضابط صيانة في " ".