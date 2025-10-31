وزير الثقافة ينعى الشاعر والناقد اسكندر حبش

كتب الدكتور على حسابه عبر منصة "اكس" ناعيا : "خطف الموت من بيينا اسكندر حبش، الشاعر والناقد والمترجم بعدما اختطفه المرض عن قلمه وقرائه ومحبيه. كان ركناً في "السفير" ايام قلم طلال اللماع، وكان علماً بين مثقفي مطالع القرن. رحمه الله والهم اهله واصدقاءه الصبر على فراقه".

