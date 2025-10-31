Advertisement

لبنان

وزير الثقافة ينعى الشاعر والناقد اسكندر حبش

Lebanon 24
31-10-2025 | 10:40
كتب وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة على حسابه عبر منصة "اكس" ناعيا اسكندر حبش: "خطف الموت من بيينا اسكندر حبش، الشاعر والناقد والمترجم بعدما اختطفه المرض عن قلمه وقرائه ومحبيه. كان ركناً في "السفير" ايام قلم طلال  اللماع، وكان علماً بين مثقفي مطالع القرن. رحمه الله والهم اهله واصدقاءه الصبر على فراقه".
