Advertisement

لبنان

الرئيس عون يعرب عن رغبته في زيارة إسبانيا تقديراً لمواقفها الداعمة للبنان

Lebanon 24
31-10-2025 | 11:05
A-
A+
Doc-P-1436480-638975272861489290.png
Doc-P-1436480-638975272861489290.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، قائد الجيش الاسباني الاميرال Teodoro Lopez Calderon، في حضور سفير اسبانبا في لبنان Jesus Santos Aguado،ووفد من الضباط الكبارفي الجيش الاسباني، وذلك في اطار الزيارة التي يقوم بها الاميرال Calderon لتفقد القوة الاسبانية العاملة في اطار قوات "اليونيفيل".
Advertisement

وخلال اللقاء، اطلع الاميرال الاسباني رئيس الجمهورية على الملاحظات التي كوّنها خلال جولته التفقدية في الجنوب، مؤكداً "استمرار دعم بلاده للجيش اللبناني ولمهمة "اليونيفيل"، لافتاً الى "ان هذا الدعم سوف يستمر من اجل المحافظة على الامن والاستقرار في الجنوب".

وأشار الى انه "مضى على وجود القوة الاسبانية في الجنوب 20 عاماً، عمل خلالها افرادها على تنفيذ القرارات الدولية، إضافة الى نسج علاقات متينة وودية مع أبناء المناطق الجنوبية، لا سيما خلال الظروف الصعبة التي مرّ بها الجنوب، وما يزال".

من جهته، رحب الرئيس عون بالاميرال كالديرون، شاكراً مشاركة اسبانيا في عداد القوات الدولية العاملة في الجنوب، مقدراً خصوصاً استعداد بلاده لمواصلة مساعدة لبنان على المحافظة على الاستقرار والامن في هذه المنطقة، وبالتنسيق مع الجيش اللبناني ووحدات عسكرية من عدد من الدول الأوروبية التي أعربت عن رغبتها في الاستمرار في توفير الهدوء والامان في الجنوب.

ونوّه الرئيس عون بالتضحيات التي قدمها الجنود الاسبان منذ ان انتشروا في الجنوب اللبناني قبل 20 عاماً، لافتاً الى انه "لدى الجنوبيين ذكريات لا تمحى عن المساعدات التي قدمها لهم الجنود الاسبان، لا سيما خلال الاعتداءات الإسرائيلية المتتالية على مناطقهم ومنازلهم، فضلاً عن الرعاية الاجتماعية والصحية والخدماتية الأخرى".

واعرب رئيس الجمهورية عن امله في "ان يلبي خلال الأشهر المقبلة الدعوة التي تلقاها للقيام بزيارة رسمية الى اسبانيا"، مقدّراً مواقف العاهل الاسباني الملك فيليب السادس والحكومة الاسبانية، الداعمة للبنان.
 
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون رحّب بزيارة البابا: تُجسّد ثقة الفاتيكان الثابتة بلبنان
lebanon 24
31/10/2025 20:48:19 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: ترامب قال لمقربين إنه أخطأ بتقدير رغبة بوتين بالسلام
lebanon 24
31/10/2025 20:48:19 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران تابت عن زيارة البابا للبنان: لها بعد روحي وسياسي مميزان
lebanon 24
31/10/2025 20:48:19 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم آخر ما كشف عن زيارة بن فرحان للبنان
lebanon 24
31/10/2025 20:48:19 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

الإسرائيلية

الرئيس عون

قائد الجيش

الإسرائيلي

قصر بعبدا

الجمهوري

رئيس عون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:29 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:09 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:33 | 2025-10-31
14:31 | 2025-10-31
14:29 | 2025-10-31
14:09 | 2025-10-31
14:03 | 2025-10-31
14:03 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24