الرئيس عون يعرب عن رغبته في زيارة إسبانيا تقديراً لمواقفها الداعمة للبنان

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في ، الاسباني الاميرال Teodoro Lopez Calderon، في حضور سفير اسبانبا في Jesus Santos Aguado،ووفد من الضباط الكبارفي الجيش الاسباني، وذلك في اطار الزيارة التي يقوم بها الاميرال Calderon لتفقد القوة الاسبانية العاملة في اطار قوات "اليونيفيل".وخلال اللقاء، اطلع الاميرال الاسباني رئيس الجمهورية على الملاحظات التي كوّنها خلال جولته التفقدية في الجنوب، مؤكداً "استمرار دعم بلاده للجيش اللبناني ولمهمة "اليونيفيل"، لافتاً الى "ان هذا الدعم سوف يستمر من اجل المحافظة على الامن والاستقرار في الجنوب".وأشار الى انه "مضى على وجود القوة الاسبانية في الجنوب 20 عاماً، عمل خلالها افرادها على تنفيذ القرارات الدولية، إضافة الى نسج علاقات متينة وودية مع أبناء المناطق الجنوبية، لا سيما خلال الظروف الصعبة التي مرّ بها الجنوب، وما يزال".، رحب بالاميرال كالديرون، شاكراً مشاركة اسبانيا في عداد القوات الدولية العاملة في الجنوب، مقدراً خصوصاً استعداد بلاده لمواصلة مساعدة لبنان على المحافظة على الاستقرار والامن في هذه المنطقة، وبالتنسيق مع ووحدات عسكرية من عدد من الدول الأوروبية التي أعربت عن رغبتها في الاستمرار في توفير الهدوء والامان في الجنوب.ونوّه الرئيس عون بالتضحيات التي قدمها الجنود الاسبان منذ ان انتشروا في الجنوب اللبناني قبل 20 عاماً، لافتاً الى انه "لدى الجنوبيين ذكريات لا تمحى عن المساعدات التي قدمها لهم الجنود الاسبان، لا سيما خلال الاعتداءات المتتالية على مناطقهم ومنازلهم، فضلاً عن الرعاية الاجتماعية والصحية والخدماتية الأخرى".واعرب رئيس الجمهورية عن امله في "ان يلبي خلال الأشهر المقبلة الدعوة التي تلقاها للقيام بزيارة رسمية الى اسبانيا"، مقدّراً مواقف العاهل الاسباني الملك فيليب السادس والحكومة الاسبانية، الداعمة للبنان.