لبنان
نقابة مكاتب السياحة والسفر تطلق دورة تدريبية لـ40 شاباً وشابة
Lebanon 24
31-10-2025
|
11:28
A-
A+
أعلنت نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر برئاسة
جان عبود
تنظيم دورة تدريبية لـ 40 شابا وشابة في مجال السياحة والسفر، بالتعاون مع اليونيسيف وAnera، وذلك بهدف زيادة إنتاجية وتنافسية القطاع والخدمات التي يوفرها.
وأكد عبود خلال لقائه المتدربين بحضور أمينة سر النقابة
رقية حامد
والمنسقة في جمعية Anera جوانا
رزق الله
، "اهتمام النقابة بالكادر
البشري
العامل في مكاتب السياحة والسفر الذي يشكل عاملا أساسيا ومؤثرا على مستوى الخدمات التي تقدمها المكاتب".
ولفت إلى أن "النقابة تأسست عام 1950 وهي من أقدم النقابات، وهذا يدل على أهمية السياحة في
لبنان
"، وقال: "من مسؤوليتنا أن نحافظ على هذا الإرث وعلى هوية لبنان كمركز سياحي مرموق في المنطقة".
وأوضح أن "هذه
الدورة
مخصصة لتدريب جيل جديد وجعله يكتسب مهارات في قطاع السياحة والسفر بكل خدماته وأقسامه"، وقال: "إننا اليوم في هذا العصر نعمل أيضا على إدخال التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في مجال عملنا، وهذا ما نقوم به من أجل الحفاظ على أعلى درجات المهنية والتقنية والتنافسية". (الوكالة الوطنية)
