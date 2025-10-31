نقابة مكاتب السياحة والسفر تطلق دورة تدريبية لـ40 شاباً وشابة

Advertisement

أعلنت نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر برئاسة تنظيم دورة تدريبية لـ 40 شابا وشابة في مجال السياحة والسفر، بالتعاون مع اليونيسيف وAnera، وذلك بهدف زيادة إنتاجية وتنافسية القطاع والخدمات التي يوفرها.وأكد عبود خلال لقائه المتدربين بحضور أمينة سر النقابة والمنسقة في جمعية Anera جوانا ، "اهتمام النقابة بالكادر العامل في مكاتب السياحة والسفر الذي يشكل عاملا أساسيا ومؤثرا على مستوى الخدمات التي تقدمها المكاتب".ولفت إلى أن "النقابة تأسست عام 1950 وهي من أقدم النقابات، وهذا يدل على أهمية السياحة في "، وقال: "من مسؤوليتنا أن نحافظ على هذا الإرث وعلى هوية لبنان كمركز سياحي مرموق في المنطقة".وأوضح أن "هذه مخصصة لتدريب جيل جديد وجعله يكتسب مهارات في قطاع السياحة والسفر بكل خدماته وأقسامه"، وقال: "إننا اليوم في هذا العصر نعمل أيضا على إدخال التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في مجال عملنا، وهذا ما نقوم به من أجل الحفاظ على أعلى درجات المهنية والتقنية والتنافسية". (الوكالة الوطنية)