لبنان

البزري: التعاون مع الجهات المانحة مستمر لتحسين التغذية المائية في الجنوب

Lebanon 24
31-10-2025 | 11:32
أكد النائب الدكتور عبد الرحمن البزري" أن جهود المتابعة الحثيثة، وقيام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بإنجاز الإصلاحات الضرورية والاستحصال السريع على كابل خاص بطول 360 مترا، ستسهم في بدء إيجاد الحلول اللازمة لمشكلة انقطاع التغذية المائية عن عدد من المناطق، ولا سيما منطقة عبرا وسواها.
وأشار البزري إلى " أن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أدرجت برنامجا لتوزيع المياه سيتم متابعته بشكل حثيث لضمان حسن تطبيقه وتحقيق العدالة في التوزيع".

وختم البزري مؤكدا " أن التعاون مع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، واستمرار الاتصالات مع الجهات المانحة المعنية، سيستمران بهدف تأمين أفضل تغذية مائية مُمكِنة لأهالي المنطقة". (الوكالة الوطنية)
 
