شحادة: التحول الرقمي فرصة للنهوض الاقتصادي وتعزيز الصناعة الوطنية

Advertisement

شارك وزير المهجرين لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور ، في جلسة حوارية بعنوان Digitalized Industry", Strong Nation: Lebanon’s Digital Transformation Journey"، وذلك ضمن فعاليات معرض "الصناعة في "، الذي يجمع نخبة من الخبراء ورواد القطاع الصناعي والتكنولوجي.وخلال مداخلته، عرض شحادة "خطة عمل وزارة التكنولوجيا الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي في وتطوير البنى التحتية الرقمية بما يواكب المعايير العالمية".كما شدد على "أهمية التكنولوجيا كعنصر أساسي لدعم وتحسين الإنتاجية وتعزيز التنافسية في والعالمية".وأكد شحادة أن "الوزارة تعمل على إطلاق مبادرات رقمية متكاملة تشمل التدريب على المهارات الرقمية، وتسهيل اعتماد الحلول الذكية في المصانع، وتشجيع الابتكار والشراكات بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن "التحول الرقمي يشكل فرصة حقيقية للنهوض الاقتصادي ولبناء قطاع صناعي متطور قادر على مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام".وطرح شحادة خلال الجلسة "ثلاث أفكار عملية لدعم التحول الرقمي في القطاع الصناعي، تشمل إنشاء صندوق تمويلي خاص لدعم المؤسسات التي تعمل على رقمنة إنتاجها، واعتماد حوافز ضريبية للمصانع التي تستثمر في التكنولوجيا والابتكار، إضافة إلى إنشاء مراكز ابتكار صناعي في المناطق الإنتاجية لتأمين الدعم التقني والتدريب العملي في مجالات التحول الرقمي". (الوكالة الوطنية)