Advertisement

لبنان

شحادة: التحول الرقمي فرصة للنهوض الاقتصادي وتعزيز الصناعة الوطنية

Lebanon 24
31-10-2025 | 11:54
A-
A+

Doc-P-1436503-638975302112092805.png
Doc-P-1436503-638975302112092805.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شارك وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، في جلسة حوارية بعنوان Digitalized Industry", Strong Nation: Lebanon’s Digital Transformation Journey"، وذلك ضمن فعاليات معرض "الصناعة في بيروت"، الذي يجمع نخبة من الخبراء ورواد القطاع الصناعي والتكنولوجي.
Advertisement

وخلال مداخلته، عرض شحادة "خطة عمل وزارة التكنولوجيا الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي في لبنان وتطوير البنى التحتية الرقمية بما يواكب المعايير العالمية".

كما شدد على "أهمية التكنولوجيا كعنصر أساسي لدعم الصناعات الوطنية وتحسين الإنتاجية وتعزيز التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية".

وأكد شحادة أن "الوزارة تعمل على إطلاق مبادرات رقمية متكاملة تشمل التدريب على المهارات الرقمية، وتسهيل اعتماد الحلول الذكية في المصانع، وتشجيع الابتكار والشراكات بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن "التحول الرقمي يشكل فرصة حقيقية للنهوض الاقتصادي ولبناء قطاع صناعي متطور قادر على مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام".

وطرح شحادة خلال الجلسة "ثلاث أفكار عملية لدعم التحول الرقمي في القطاع الصناعي، تشمل إنشاء صندوق تمويلي خاص لدعم المؤسسات التي تعمل على رقمنة إنتاجها، واعتماد حوافز ضريبية للمصانع التي تستثمر في التكنولوجيا والابتكار، إضافة إلى إنشاء مراكز ابتكار صناعي في المناطق الإنتاجية لتأمين الدعم التقني والتدريب العملي في مجالات التحول الرقمي". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
شحادة: التحوّل الرقمي ضرورة وطنية لتحديث القطاع العام وتعزيز الشفافية
lebanon 24
31/10/2025 20:49:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ملتقى بيروت: التحوّل الرقمي فرصة للنهوض بالاقتصاد
lebanon 24
31/10/2025 20:49:16 Lebanon 24 Lebanon 24
كمال شحادة يبحث مع نواب البرلمان الأوروبي دعم التحول الرقمي في لبنان
lebanon 24
31/10/2025 20:49:16 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة من راشيا: التحول الرقمي وثورة الذكاء الاصطناعي لم يعودا خيارًا بل ضرورة
lebanon 24
31/10/2025 20:49:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

الصناعات الوطنية

الصناعة الوطنية

الوكالة الوطنية

الأسواق المحلية

وزير الدولة

كمال شحادة

lebanon

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:36 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:29 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:09 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:36 | 2025-10-31
14:33 | 2025-10-31
14:31 | 2025-10-31
14:29 | 2025-10-31
14:09 | 2025-10-31
14:03 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24