لبنان

مساءً... هذا ما جرى أمام بلدية فرن الشباك (صورة)

Lebanon 24
31-10-2025 | 12:20
أفادت غرفة التحكم المروري عن انقلاب مركبة على أوتوستراد الرئيس الهراوي أمام بلدية فرن الشباك، ما أسفر عن سقوط جريح.
وتشهد المنطقة حاليًا حركة مرور كثيفة.


 
