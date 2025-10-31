Advertisement

لبنان

بعد فضائح التزوير في الجامعة اللبنانية.. هذا ما طالب به ضوّ

Lebanon 24
31-10-2025 | 12:44
كتب النائب مارك ضو عبر حسابه على منصة "إكس": "فضائح التزوير في الجامعة اللبنانية ليست حادثة عابرة، بل نتيجة مباشرة لوضع نبيه برّي يده على الجامعة وتحويلها إلى أداة من أدوات منظومته الزبائنية".
تابع: "الجامعة اللبنانية ليست مجرد مؤسسة رسمية، بل أمل آلاف الشباب من ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى الذين يكافحون لبناء مستقبلهم". 

أضاف: "فضائح التزوير اليوم طعنة في ظهر كل طالب مجتهد، وإهانة لطلابها وأساتذتها ولكل لبناني يؤمن بالجدارة والكفاءة". 

ختم: "نطالب بتحقيق شامل ومحاسبة كل من حوّل الجامعة إلى ساحة للفساد والمحسوبيات، لتعود الجامعة اللبنانية للناس، لا للنافذين". 
