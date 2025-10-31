بعد فضائح التزوير في الجامعة اللبنانية.. هذا ما طالب به ضوّ

Advertisement

تابع: "الجامعة ليست مجرد مؤسسة رسمية، بل أمل آلاف الشباب من ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى الذين يكافحون لبناء مستقبلهم".أضاف: "فضائح التزوير اليوم طعنة في ظهر كل طالب مجتهد، وإهانة لطلابها وأساتذتها ولكل لبناني يؤمن بالجدارة والكفاءة".ختم: "نطالب بتحقيق شامل ومحاسبة كل من حوّل الجامعة إلى ساحة للفساد والمحسوبيات، لتعود الجامعة اللبنانية للناس، لا للنافذين".