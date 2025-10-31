Advertisement

لبنان

"خطير جداً".. شخصٌ بقبضة "المخابرات" وهذه جرائمهُ

Lebanon 24
31-10-2025 | 13:38
أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الهرملبعلبك المواطن (ب.ز.) لارتكابه جرائم مختلفة منها: تأليف عصابة خطف، الاتجار بالأسلحة الحربية، وأعمال السرقة.
وعلى الأثر، بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".
