لبنان

"هذا الأمر لن يتمّ".. نائب "القوات" تردّ على قاسم

Lebanon 24
31-10-2025 | 14:29
كتبت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب عبر حسابها على منصة "آكس" قائة: "الشيخ نعيم قاسم يريد إعادة لبنان إلى حقبة المعادلة الخشبية جيش- شعب - مقاومة، الأمر الذي لن يتم".
