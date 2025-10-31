"هذا الأمر لن يتمّ".. نائب "القوات" تردّ على قاسم

كتبت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة عبر حسابها على منصة "آكس" قائة: "الشيخ يريد إعادة إلى حقبة المعادلة الخشبية جيش- شعب - مقاومة، الأمر الذي لن يتم".

