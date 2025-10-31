Advertisement

لبنان

وزير الداخلية من البحرين: القوى الشرعية اللبنانية هي المولجة بالدفاع عن لبنان

Lebanon 24
31-10-2025 | 14:36
أوضح وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "المعونات والمساعدات في تدخلات النزاع وما بعده"، ضمن فعاليات منتدى "حوار المنامة"، في البحرين، أن "لبنان ملتزم بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً".
وأكد أن "الجيش اللبناني يؤدي دوراً محورياً في هذا الإطار، بدعم ومتابعة من الحكومة اللبنانية لتنفيذ خطته"، مشيراً إلى أن "ترتيبات وقف النار لم يحترمها الجانب الإسرائيلي".

وأكد أن من "أولويات الدولة اللبنانية في هذه المرحلة هي إعادة الإعمار، نظراً لما لهذا الملف من بُعد إنساني"، وقال: "إن إعادة الإعمار تمثل خطوة أساسية نحو استعادة ثقة المواطنين بدولتهم، ولا يجب أن تكون مشروطة بأي شيء آخر".


وشدد الحجار على أن "القوى الشرعية اللبنانية، وعلى رأسها الجيش وقوى الأمن الداخلي، هي المولجة بالدفاع عن لبنان، وحفظ الأمن والنظام"، مؤكدا "ضرورة دعم هذه المؤسسات لتؤدي دورها الكامل في تثبيت الاستقرار".
 
 
 
