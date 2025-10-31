وزير الداخلية من البحرين: القوى الشرعية اللبنانية هي المولجة بالدفاع عن لبنان

أوضح والبلديات أحمد ، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "المعونات والمساعدات في تدخلات النزاع وما بعده"، ضمن فعاليات منتدى "حوار المنامة"، في البحرين، أن " ملتزم بسط سلطة كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً".

وأكد أن " يؤدي دوراً محورياً في هذا الإطار، بدعم ومتابعة من لتنفيذ خطته"، مشيراً إلى أن "ترتيبات وقف النار لم يحترمها الجانب ".



وأكد أن من "أولويات في هذه المرحلة هي إعادة الإعمار، نظراً لما لهذا الملف من بُعد إنساني"، وقال: "إن إعادة الإعمار تمثل خطوة أساسية نحو استعادة ثقة المواطنين بدولتهم، ولا يجب أن تكون مشروطة بأي شيء آخر".