لبنان

"حالات تسمم" بسبب فرن في لبنان.. وبلدية توضح

Lebanon 24
31-10-2025 | 14:37
أصدرت بلدية جبيل - بيبلوس بياناً، اليوم الجمعة، نفت فيه ما تمّ تناقله عن تسجيل حالات تسمم بسبب أحد الأفران ضمن نطاقها البلدي.
وذكرت البلدية أنّ الفرن الذي تمّ تسجيل حالات تسمم بسببه، يقع خارج النطاق البلدي للبلدية، وأضافت: "تهيب البلدية بالوسائل الاعلامية كافةً توخي الحذر والدقة في نشر المعلومات ومراجعة المصادر المعنية قبل نشرها حفاظاً على مصداقيتها وتفادياً للتضليل والإضرار بمصالح الناس، كما تتمنى الشفاء العاجل لجميع للمصابين".
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24