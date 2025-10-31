Advertisement

لبنان

خلال 24 ساعة.. "مستشار" سيلتقي محمد رعد

Lebanon 24
31-10-2025 | 15:48
ذكرت معلومات صحفية، أن لقاء مُرتقباً سيُعقد خلال الساعات الـ24 المُقبلة بين المُستشار الرئاسي أندريه رحال ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد.
