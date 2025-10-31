Advertisement

لبنان

شرطان لـ"إعادة الازدهار" إلى لبنان.. وزير الاقتصاد يحددهما

Lebanon 24
31-10-2025 | 18:00
قال وزير الاقتصاد عامر البساط إنه "لا حلاف ولا انقسام بينه وبين وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد".
وفي حديثٍ عبر قناة الـ"lbci"، قال إنَّ "لبنان توجه إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بموقف موحّد، وكان هناك تحضيرات كثيفة قبل الذهاب الى المفاوضات مع الصندوق ولم يكن هناك خلافات لبنانية داخلية"، مشيراً إلى أنَّ "عودة الامان وسيادة الدولة شرطان مسبقان لاعادة الازدهار واستبعد ان ننطلق بقوة من دون السير بالمسارين السياسي والاقتصادي".
 

وتابع: "هناك نقاشات حول مقاربة صندوق النقد الدولي للبنان وأعتبر أن مقاربته علمية لكن هناك أمور رفضناها، مثل نقاشه حول القطاع المصرفي والتعامل مع هيكلة المصارف والودائع ولن أغوص أكثر في التفاصيل حالياً، والحكومة اللبنانية لن تتراجع عن إعادة الودائع واعادة هيكلة المصارف بطريقة حيوية ولن تحمّل الدولة ما يفوق قدرتها".


وأكمل: "أنا متفائل وأتمنى أن نصل الى اتفاق مع صندوق النقد".

