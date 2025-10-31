قال إنه "لا حلاف ولا انقسام بينه وبين وزير المال وحاكم ".

وفي حديثٍ عبر قناة الـ" "، قال إنَّ "لبنان توجه إلى المفاوضات مع بموقف موحّد، وكان هناك تحضيرات كثيفة قبل الذهاب الى المفاوضات مع الصندوق ولم يكن هناك خلافات لبنانية داخلية"، مشيراً إلى أنَّ "عودة الامان وسيادة الدولة شرطان مسبقان لاعادة الازدهار واستبعد ان ننطلق بقوة من دون السير بالمسارين السياسي والاقتصادي".



وتابع: "هناك نقاشات حول مقاربة صندوق للبنان وأعتبر أن مقاربته علمية لكن هناك أمور رفضناها، مثل نقاشه حول القطاع المصرفي والتعامل مع هيكلة المصارف والودائع ولن أغوص أكثر في التفاصيل حالياً، والحكومة لن تتراجع عن إعادة الودائع واعادة هيكلة المصارف بطريقة حيوية ولن تحمّل الدولة ما يفوق قدرتها".





وأكمل: "أنا متفائل وأتمنى أن نصل الى اتفاق مع صندوق النقد".