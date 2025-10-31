21
o
بيروت
18
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
12
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
6
o
بشري
16
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
شرطان لـ"إعادة الازدهار" إلى لبنان.. وزير الاقتصاد يحددهما
Lebanon 24
31-10-2025
|
18:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
وزير الاقتصاد
عامر البساط
إنه "لا حلاف ولا انقسام بينه وبين وزير المال
ياسين جابر
وحاكم
مصرف لبنان
كريم سعيد
".
Advertisement
وفي حديثٍ عبر قناة الـ"
lbci
"، قال إنَّ "لبنان
توجه إلى المفاوضات مع
صندوق النقد الدولي
بموقف موحّد، وكان هناك تحضيرات كثيفة قبل الذهاب الى المفاوضات مع الصندوق ولم يكن هناك خلافات لبنانية داخلية"، مشيراً إلى أنَّ "عودة الامان وسيادة الدولة شرطان مسبقان لاعادة الازدهار واستبعد ان ننطلق بقوة من دون السير بالمسارين السياسي والاقتصادي".
وتابع: "هناك نقاشات حول مقاربة صندوق
النقد الدولي
للبنان وأعتبر أن مقاربته علمية لكن هناك أمور رفضناها، مثل نقاشه حول القطاع المصرفي والتعامل مع هيكلة المصارف والودائع ولن أغوص أكثر في التفاصيل حالياً، والحكومة
اللبنانية
لن تتراجع عن إعادة الودائع واعادة هيكلة المصارف بطريقة حيوية ولن تحمّل الدولة ما يفوق قدرتها".
وأكمل: "أنا متفائل وأتمنى أن نصل الى اتفاق مع صندوق النقد".
مواضيع ذات صلة
تقرير لـ"The Economist": الاقتصاد الروسي لا يزال صامداً
Lebanon 24
تقرير لـ"The Economist": الاقتصاد الروسي لا يزال صامداً
01/11/2025 02:49:01
01/11/2025 02:49:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية لـ "لبنان 24": لم نتلق تحذيرات بحرب إسرائيلية على لبنان
Lebanon 24
وزير الداخلية لـ "لبنان 24": لم نتلق تحذيرات بحرب إسرائيلية على لبنان
01/11/2025 02:49:01
01/11/2025 02:49:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرا الاقتصاد والإعلام يطلقان دليل "اعرف حقوقك" في التجارة والصناعة
Lebanon 24
وزيرا الاقتصاد والإعلام يطلقان دليل "اعرف حقوقك" في التجارة والصناعة
01/11/2025 02:49:01
01/11/2025 02:49:01
Lebanon 24
Lebanon 24
جولة إعادة حاسمة في بوليفيا: المحافظون يتنافسون على إنقاذ الاقتصاد
Lebanon 24
جولة إعادة حاسمة في بوليفيا: المحافظون يتنافسون على إنقاذ الاقتصاد
01/11/2025 02:49:01
01/11/2025 02:49:01
Lebanon 24
Lebanon 24
صندوق النقد الدولي
الحكومة اللبنانية
وزير الاقتصاد
النقد الدولي
سيادة الدولة
ياسين جابر
مصرف لبنان
قد يعجبك أيضاً
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الجمعة
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الجمعة
17:55 | 2025-10-31
31/10/2025 05:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس براك.. مسؤول أميركي كبير سيزور لبنان قريباً
Lebanon 24
ليس براك.. مسؤول أميركي كبير سيزور لبنان قريباً
17:41 | 2025-10-31
31/10/2025 05:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن لبنان.. الأمور مُتجهة نحو تأزم؟
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن لبنان.. الأمور مُتجهة نحو تأزم؟
17:26 | 2025-10-31
31/10/2025 05:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن مخيم شاتيلا.. هكذا هربَ "تجار المخدرات"
Lebanon 24
مفاجأة عن مخيم شاتيلا.. هكذا هربَ "تجار المخدرات"
17:18 | 2025-10-31
31/10/2025 05:18:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مصلحة زراعة عكّار تطلق عشرة طيور وزّ في بحيرة الكواشرة
Lebanon 24
مصلحة زراعة عكّار تطلق عشرة طيور وزّ في بحيرة الكواشرة
17:16 | 2025-10-31
31/10/2025 05:16:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تعرّض لحادث سير صباحًا ودخل المستشفى… فنان لبناني شهير يعلن إلغاء حفلته المقررة اليوم
Lebanon 24
تعرّض لحادث سير صباحًا ودخل المستشفى… فنان لبناني شهير يعلن إلغاء حفلته المقررة اليوم
14:39 | 2025-10-31
31/10/2025 02:39:40
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
10:00 | 2025-10-31
31/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لائحة أنا وصهري وعديلي"
Lebanon 24
"لائحة أنا وصهري وعديلي"
02:30 | 2025-10-31
31/10/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن أوقفت السوريّ "خالد شاتيلا".. ما وضعه داخل شقته في عرمون خطير
Lebanon 24
قوى الأمن أوقفت السوريّ "خالد شاتيلا".. ما وضعه داخل شقته في عرمون خطير
10:15 | 2025-10-31
31/10/2025 10:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد اسرائيلي مضبوط.. ازمة قد تطول
Lebanon 24
تصعيد اسرائيلي مضبوط.. ازمة قد تطول
11:01 | 2025-10-31
31/10/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:55 | 2025-10-31
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الجمعة
17:41 | 2025-10-31
ليس براك.. مسؤول أميركي كبير سيزور لبنان قريباً
17:26 | 2025-10-31
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن لبنان.. الأمور مُتجهة نحو تأزم؟
17:18 | 2025-10-31
مفاجأة عن مخيم شاتيلا.. هكذا هربَ "تجار المخدرات"
17:16 | 2025-10-31
مصلحة زراعة عكّار تطلق عشرة طيور وزّ في بحيرة الكواشرة
16:51 | 2025-10-31
يواجه المرض الخبيث.. الطفل "سمسوم" بحاجة إلى مساعدة الأيادي البيضاء
فيديو
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
01/11/2025 02:49:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
01/11/2025 02:49:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
01/11/2025 02:49:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24