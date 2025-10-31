تأخر في تطبيق قانون إعفاء متضرري الحرب جمركياً

Advertisement

كتبت" الاخبار": منذ 30 حزيران الماضي، بعدما أقرّ مجلس النواب القانون إلى منح المتضرّرين من الحرب على بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، لا تزال الوزارات المعنية رافضة لتطبيقه من دون توضّح الأسباب.وكان ياسين جابر، قد أصدر قبل أسبوعين، تعليمات للمباشرة بتنفيذ إعفاء المتضررين - لا سيما ورثة - من رسوم الانتقال لجميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة، وتنفيذ قانون إعفاء المكلفين المتضررين بصورة مباشرة من ضريبة الأملاك المبنية، ومن ضريبة الدخل عن أرباحهم، إضافة إلى ضرائب ورسوم أخرى. ومع ذلك، فإن تطبيق الإعفاءات الأخرى، التي نصّ عليها القانون، لم تطبق بعد، ومنها إعفاء الأشخاص الذين تضرّرت سياراتهم من رسوم السير عن عامي 2023 و2024، وإعفاء الذين يريدون شراء سيارة جديدة، من رسم والتسجيل. وبعد مراجعة ، أوضحت مصادرها أنّ «المراسيم التطبيقية المتعلّقة بهذا الشقّ أُرسلت إلى والبلديات لإبداء الرأي بشأنها، نظراً إلى تعلّق الأمر بالمركبات وبالتالي بمصلحة تسجيل السيارات (النافعة)، وأنّ الداخلية هي من تأخّرت بإبداء الرأي، ما يحول دون المباشرة في تطبيق هذا الجزء من القانون».