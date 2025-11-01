Advertisement

لبنان

إطلاق نار وتوقيف مطلوبين.. هذا ما جرى ليلا في حي الشراونة ـ بعلبك

Lebanon 24
01-11-2025 | 00:59
دهمت قوة من الجيش حي الشراونة في بعلبك ليلا، وقد تخلل العملية اطلاق نار وتوقيف مطلوبين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
