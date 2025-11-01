29
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
24
o
بعلبك
12
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
لبنان
إطلاق نار وتوقيف مطلوبين.. هذا ما جرى ليلا في حي الشراونة ـ بعلبك
Lebanon 24
01-11-2025
|
00:59
دهمت قوة من الجيش حي الشراونة في
بعلبك
ليلا، وقد تخلل العملية اطلاق نار وتوقيف مطلوبين، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
