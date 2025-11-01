التحالف جزئي "وفق المصلحة"

Advertisement

تشير معطيات سياسية إلى أن الخلافات التي ظهرت في الفترة الماضية بين " " و" "، سواء عبر المواقف الإعلامية أو اختلاف المقاربات في بعض الملفات، لم تصل إلى حد القطيعة الكاملة.ورغم التوتر المتقطع، يبقى الاتجاه العام لدى الطرفين السير في خيار التعاون الانتخابي وفق مبدأ التحالف الجزئي، أي وفق وظروفها.المعلومات المتداولة تفيد بأن هذا النمط من التنسيق قد يشمل عددًا واسعًا من الدوائر، خصوصًا في المناطق التي يشكل فيها الطرفان ثقلًا انتخابيًا متقاربا أو مصلحة مشتركة تمنع التفكك وتفرض استمرار العمل معًا في المرحلة المقبلة.