Advertisement

لبنان

التحالف جزئي "وفق المصلحة"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
01-11-2025 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1436687-638975809432049280.jpeg
Doc-P-1436687-638975809432049280.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تشير معطيات سياسية إلى أن الخلافات التي ظهرت في الفترة الماضية بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، سواء عبر المواقف الإعلامية أو اختلاف المقاربات في بعض الملفات، لم تصل إلى حد القطيعة الكاملة.
Advertisement
ورغم التوتر المتقطع، يبقى الاتجاه العام لدى الطرفين السير في خيار التعاون الانتخابي وفق مبدأ التحالف الجزئي، أي وفق كل دائرة وظروفها. 
المعلومات المتداولة تفيد بأن هذا النمط من التنسيق قد يشمل عددًا واسعًا من الدوائر، خصوصًا في المناطق التي يشكل فيها الطرفان ثقلًا انتخابيًا متقاربا أو مصلحة مشتركة تمنع التفكك وتفرض استمرار العمل معًا في المرحلة المقبلة.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
إضراب جزئي للقطاع العام الخميس وانقسام داخل" الروابط"
lebanon 24
01/11/2025 12:42:22 Lebanon 24 Lebanon 24
دعم جنبلاطي مرتقب لارسلان و"عِقَد مُستحيلة" تمنع التحالف مع "التيار"
lebanon 24
01/11/2025 12:42:22 Lebanon 24 Lebanon 24
خارطة التحالف الانتخابي بين "الكتائب والقوات"
lebanon 24
01/11/2025 12:42:22 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: زيارة روبيو تظهر "قوة التحالف الإسرائيلي الأميركي"
lebanon 24
01/11/2025 12:42:22 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

حزب الله

كل دائرة

التيار

التيا

تيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2025-11-01
06:00 | 2025-11-01
05:53 | 2025-11-01
05:50 | 2025-11-01
05:47 | 2025-11-01
05:45 | 2025-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24