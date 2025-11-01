Advertisement

تنبيه سري للشركة: توقفي عن الضرر

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
01-11-2025 | 02:45
افاد مصدر اقتصادي رسمي أن سوق صناعة وتجارة عبوات مياه الشرب المعدنية المعبأة في لبنان هو من أكبر الأسواق ويشمل الصناعة والتجارة وحتى السياحة، ويعمل فيه آلاف الموظفين والعمال من مختلف الفئات ويجب المحافظة عليه، إلا أن الشركات ومن منطلق تجاري وتنافسي بدأت بسياسة "تكسير الأسعار" بطريقة جنونية وصلت إلى حد العشوائية.
وقال: بالرغم من أن المستهلك والتاجر والسوبرماركت وحتى المحال الصغيرة هم المستفيدون من هذا التدني الكبير في الأسعار والبيع بالكلفة وأحياناً تحت الكلفة، وهذا أمر مرغوب لدى المواطن، إلا أنه في الوقت عينه يقلل من قيمة الشركات والماركات التجارية لديها والتي كانت تعتبر الأولى لبنانياً وعربياً، حيث إن هذا التدني في الأسعار سيضر بسمعة وقيمة القطاع التجارية والتاريخية، خاصةً إذا استمرت الأمور على هذا المنوال لفترة طويلة وإذا بقي "تكسير الأسعار" بهذا الشكل. 
المصدر ختم بالقول طالما أن الشركات لا يشوبها أي عيب وجميعها مطابقة لكل المعايير ومن أفضل الماركات عربياً، فعلينا الحفاظ على قيمتها المعنوية والتجارية والمالية، وأن تكون أسعارها منطقية مثلما كانت عليه قبل المشكلة التي حصلت قبل أسابيع.
ولفت الى اجراءات تنبيهية مرتقبة، بعيدا من الاعلام، لاحدى الشركات التي اثير بشأنها جدل واسع، وتعتمد "تكسير الاسعار" والمنافسة غير المنطقية للتوقف عن الحاق الضرر بالقطاع ككل. 
 
المصدر: لبنان 24
