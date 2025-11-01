Advertisement

لبنان

عبد الواحد الريداني.. اسم جديد ينضم لضحايا حوادث السير على طرقات لبنان

Lebanon 24
01-11-2025 | 02:25
توفي الشاب عبد الواحد الريداني نتيجة حادث السير الذي حصل مؤخرا في منطقة كوسبا قضاء الكورة ، اثر تصادم بين دراجة نارية كان يقودها وسيارة رباعية الدفع.
والراحل من سكان منطقة المنكوبين. 
 
