بكلمات له.. هكذا استذكر أحمد الحريري رفيق الحريري في عيد ميلاده الـ81

كتب الامين العام ل" " عبر منصة "إكس": "رحم الله من قال: "ما حدا أكبر من بلده"، ومن أثبت للجميع أن ‎ أقوى بدولته، ، بجيش واحد، واقتصاد منتج، وهوية عربية "ما حدا أكبر منها".اضاف:" لم يُعد بناء لبنان بالشعارات، ولم يحمه بسلاحٍ خارج الدولة. بناه بالرؤية لمستقبلٍ كنا نراه في لمعة عينيه عند كل إنجاز، بقامته التي جابت عواصم القرار والعالم، باعتداله الذي نأى بنا عن التطرف والمشاريع الطائفية، وبعروبته التي كان لبنان في قلبها، وكانت في قلبه".وختم:"في ذكرى ميلاده الـ٨١، لرفيق ، وكل الحنين لزمانه، حين كان "البلد ماشي" و"الشغل ماشي".