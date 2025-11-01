Advertisement

لبنان

بكلمات له.. هكذا استذكر أحمد الحريري رفيق الحريري في عيد ميلاده الـ81

Lebanon 24
01-11-2025 | 02:58
A-
A+
Doc-P-1436707-638975844938161105.webp
Doc-P-1436707-638975844938161105.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب الامين العام ل"تيار المستقبل " احمد الحريري عبر منصة "إكس": "رحم الله من قال: "ما حدا أكبر من بلده"، ومن أثبت للجميع أن ‎لبنان أقوى بدولته، دولة عادلة، بجيش واحد، واقتصاد منتج، وهوية عربية "ما حدا أكبر منها".
Advertisement

اضاف:" رفيق الحريري لم يُعد بناء لبنان بالشعارات، ولم يحمه بسلاحٍ خارج الدولة. بناه بالرؤية لمستقبلٍ كنا نراه في لمعة عينيه عند كل إنجاز، بقامته التي جابت عواصم القرار والعالم، باعتداله الذي نأى بنا عن التطرف والمشاريع الطائفية، وبعروبته التي كان لبنان في قلبها، وكانت في قلبه".

وختم:"في ذكرى ميلاده الـ٨١، كل الحب لرفيق الحريري، وكل الحنين لزمانه، حين كان "البلد ماشي" و"الشغل ماشي".
مواضيع ذات صلة
"كشافة لبنان المستقبل" تحتفل بالذكرى الـ81 لميلاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري
lebanon 24
01/11/2025 12:43:59 Lebanon 24 Lebanon 24
إضاءة صخرة الروشة بصورة تجمع نصرالله والرئيس الشهيد رفيق الحريري والرئيس سعد الحريري
lebanon 24
01/11/2025 12:43:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول سفير الإمارات العربية المتحدة سالم فهد الكعبي إلى مطار رفيق الحريري الدولي
lebanon 24
01/11/2025 12:43:59 Lebanon 24 Lebanon 24
بدر نشر صورة للرئيس الشهيد رفيق الحريري: يُستظلُ بظلك دائماً
lebanon 24
01/11/2025 12:43:59 Lebanon 24 Lebanon 24

أحمد الحريري

احمد الحريري

رفيق الحريري

دولة عادلة

رفيق الحري

المستقبل

كل الحب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2025-11-01
06:00 | 2025-11-01
05:53 | 2025-11-01
05:50 | 2025-11-01
05:47 | 2025-11-01
05:45 | 2025-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24