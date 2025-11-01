Advertisement

لبنان

وزيرة الشباب تلتقي طلابا جامعيين في مجالات الاعلام والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا

Lebanon 24
01-11-2025 | 03:02
A-
A+
Doc-P-1436708-638975846262956936.png
Doc-P-1436708-638975846262956936.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استضافت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان في قاعة الاجتماعات في الوزارة، حشداً من الطلاب الجامعيين في مجالات الاعلام والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، بعد أن راسلت كل الجامعات العاملة في لبنان لهذه الغاية. 
Advertisement

ورحبت بايراقداريان بالشباب "في وزارتهم"، ودعتهم لأن يكونوا شركاء في عملها وأنشطتها، ووضعتهم في أجواء البرامج التي نقوم بها، ومنها "مهرجان الرياضة للجميع"، والاستعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للرياضة، والاستراتيجية الوطنية للشباب، وسواهم من المشاريع.

وعرضت وزيرة الشباب والرياضة لمشروع المنصة الالكترونية الخاصة بالشباب، التي انجزتها شركة (IDS) بتمويل وتجهيز من منظمة اليونيسيف، وطلبت رأيهم بها قبل اطلاقها، "كونها منصتهم"، وشرح رئيس مصلحة المعلوماتية في الوزارة حمزة حمية للمشروع، ثم استمعت الوزيرة الى أفكار وملاحظات الشباب، بعدما عبّرت عن استعدادها لإدراج كل مقترحاتهم بشأنها.

وعبّر الطلاب – الشباب كذلك عن فرحتهم وحماستهم، كونها المرة الأولى التي تتوجه فيها الوزارة إليهم، وتستقبلهم ويتواجدوا فيها، ليتحدثوا عن همومهم وطموحاتهم، كما عبّر العدد الأكبر منهم، عن رغبتهم في مساندة الوزارة في مجالات تخصص كل منهم، فاقترحت عليهم الوزيرة بايراقداريان إنشاء "تطبيق"، يلي إطلاق المنصة، وسألتهم عن رغبتهم في تولي تلك المهمة، فوافق عدد منهم بحماس على العمل لإنجازها، معتبرين أنه دورهم، وسيكون "وفقا لرؤيتهم مع وزارتهم".

وتحدثت الى الطلاب عن أهمية هذا العمل التطوعي، وقالت انه يمثل الخطوة الأولى التي يخطونها في خدمة بناء شخصيتهم وفي خدمة الوطن، ورأت أنها كما كل الوزراء في خدمة الوطن من خلال موقع كل منهم، وشجعت الشباب على المبادرة في هذا المجال.

وتم الاتفاق على تكرار اللقاءات للتباحث في الشؤون التي ترتبط بالوزارة وانشطتها وكيفية المساهمة والمساندة والتشارك، وهو الأهم باعتبار أن الشباب هم الشركاء الحقيقيون للوزارة، الساعية لأن تلعب دورها كمظلة تحتضن كل ما يرتبط بالأنشطة الشبابية، وتحتضن جميع المؤسسات الرياضية والشبابية، وتعمل على اشراك العدد الأكبر من الشباب في تنفيذ أنشطتها تباعا.

وأبلغت الوزيرة الشباب أن هذا اللقاء هو محطة أولى، سوف يليها محطات، حيث تُوجه دعوة مماثلة الى اختصاصات الرياضة والاقتصاد والإدارة وسواها للتشارك والتشبيك والتحاور والعمل معاً في خدمة لبنان.
مواضيع ذات صلة
شراكة بين الحكومة والجامعات اللبنانية لتعزيز قدرات الشباب في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
lebanon 24
01/11/2025 12:44:06 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة: نعمل على تمكين القطاع العام من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة
lebanon 24
01/11/2025 12:44:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
lebanon 24
01/11/2025 12:44:06 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة: وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خطوة إصلاحية لإعادة بناء لبنان
lebanon 24
01/11/2025 12:44:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

الوزيرة

الرياض

لبنان

رياضي

جامع

رياض

حماس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2025-11-01
06:00 | 2025-11-01
05:53 | 2025-11-01
05:50 | 2025-11-01
05:47 | 2025-11-01
05:45 | 2025-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24