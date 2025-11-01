وزيرة الشباب تلتقي طلابا جامعيين في مجالات الاعلام والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا

Advertisement

استضافت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان في قاعة الاجتماعات في الوزارة، حشداً من الطلاب الجامعيين في مجالات الاعلام والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، بعد أن راسلت كل الجامعات العاملة في لهذه الغاية.ورحبت بايراقداريان بالشباب "في وزارتهم"، ودعتهم لأن يكونوا شركاء في عملها وأنشطتها، ووضعتهم في أجواء البرامج التي نقوم بها، ومنها "مهرجان الرياضة للجميع"، والاستعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للرياضة، والاستراتيجية الوطنية للشباب، وسواهم من المشاريع.وعرضت وزيرة الشباب والرياضة لمشروع المنصة الالكترونية الخاصة بالشباب، التي انجزتها شركة (IDS) بتمويل وتجهيز من منظمة اليونيسيف، وطلبت رأيهم بها قبل اطلاقها، "كونها منصتهم"، وشرح رئيس مصلحة المعلوماتية في الوزارة حمزة للمشروع، ثم استمعت الى أفكار وملاحظات الشباب، بعدما عبّرت عن استعدادها لإدراج كل مقترحاتهم بشأنها.وعبّر الطلاب – الشباب كذلك عن فرحتهم وحماستهم، كونها المرة الأولى التي تتوجه فيها الوزارة إليهم، وتستقبلهم ويتواجدوا فيها، ليتحدثوا عن همومهم وطموحاتهم، كما عبّر العدد الأكبر منهم، عن رغبتهم في مساندة الوزارة في مجالات تخصص كل منهم، فاقترحت عليهم الوزيرة بايراقداريان إنشاء "تطبيق"، يلي إطلاق المنصة، وسألتهم عن رغبتهم في تولي تلك المهمة، فوافق عدد منهم بحماس على العمل لإنجازها، معتبرين أنه دورهم، وسيكون "وفقا لرؤيتهم مع وزارتهم".وتحدثت الى الطلاب عن أهمية هذا العمل التطوعي، وقالت انه يمثل الخطوة الأولى التي يخطونها في خدمة بناء شخصيتهم وفي خدمة الوطن، ورأت أنها كما كل الوزراء في خدمة الوطن من خلال موقع كل منهم، وشجعت الشباب على المبادرة في هذا المجال.وتم الاتفاق على تكرار اللقاءات للتباحث في الشؤون التي ترتبط بالوزارة وانشطتها وكيفية المساهمة والمساندة والتشارك، وهو الأهم باعتبار أن الشباب هم الشركاء الحقيقيون للوزارة، الساعية لأن تلعب دورها كمظلة تحتضن كل ما يرتبط بالأنشطة الشبابية، وتحتضن جميع المؤسسات الرياضية والشبابية، وتعمل على اشراك العدد الأكبر من الشباب في تنفيذ أنشطتها تباعا.وأبلغت الوزيرة الشباب أن هذا اللقاء هو محطة أولى، سوف يليها محطات، حيث تُوجه دعوة مماثلة الى اختصاصات الرياضة والاقتصاد والإدارة وسواها للتشارك والتشبيك والتحاور والعمل معاً في خدمة لبنان.