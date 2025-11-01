جعجع يواصل استقبال المجالس البلدية في معراب

Advertisement

يواصل "القوات اللبنانيّة" استقبال المجالس البلديّة والاختيارية الجديدة في معراب، حيث التقى - برئاسة ايوب ونائبته ديمتريا ، في حضور بلديات البترون روجيه يزبك، منسّق "القوات" في منطقة البترون بول حرب وفيوليت عن مركز الحزب في البلدة.وقد تناول مع الوفد التطورات العامة في البلاد وشؤون البلدة وحاجاتها. وفي ختام الزيارة قدم الوفد لرئيس "القوات" ايقونة، تذكاراً من سيدة النورية.