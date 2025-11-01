Advertisement

لبنان

جعجع يواصل استقبال المجالس البلدية في معراب

Lebanon 24
01-11-2025 | 04:24
يواصل رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع استقبال المجالس البلديّة والاختيارية الجديدة في معراب، حيث التقى مجلس بلدية حامات - البترون برئاسة نقولا ايوب ونائبته ديمتريا عيسى، في حضور رئيس اتحاد بلديات البترون روجيه يزبك، منسّق "القوات" في منطقة البترون بول حرب وفيوليت أيوب عن مركز الحزب في البلدة. 
وقد تناول جعجع مع الوفد التطورات العامة في البلاد وشؤون البلدة وحاجاتها. وفي ختام الزيارة قدم الوفد لرئيس "القوات" ايقونة، تذكاراً من سيدة النورية.
