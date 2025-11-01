Advertisement

لبنان

"السيدة بهية" إلى مجلس النواب مُجدداً

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
01-11-2025
عُلم أنّ أمر ترشح النائب السابقة بهية الحريري للانتخابات النيابية قد حُسِم في دائرة صيدا - جزين خلال الانتخابات النيابية المُقبلة عام 2026.
المصادر السياسية المواكبة قالت إنَّ الحريري ستترشح بمعزلٍ عن مُشاركة "تيار المستقبل" من عدمها في الاستحقاق، إذ أنها تخوض هذا الاستحقاق بصفتها "شقيقة رفيق الحريري".
 

وتسودُ في الشارع الصيداوي حالة من الترحيب بعودة الحريري إلى البرلمان خصوصاً أنّها تحظى بشعبية كبيرة حافظت عليها طيلة السنوات الماضية رغم تعليق "المستقبل" عمله السياسيّ. 
 
 
ويثني صيداويون على عودة "أم نادر" إلى العمل السياسي المباشر، علماً أنها لم تكن غائبة عن الانتخابات البلدية في أيار الماضي، إذ شاركت فيها بشكل مباشر عبر دعم مرشحين استطاعوا حصد نتائج إيجابية وجيّدة. 
المصدر: خاص "لبنان 24"
