"السيدة بهية" إلى مجلس النواب مُجدداً

عُلم أنّ أمر ترشح النائب السابقة للانتخابات النيابية قد حُسِم في - خلال الانتخابات النيابية المُقبلة عام 2026.

Advertisement



المصادر السياسية المواكبة قالت إنَّ ستترشح بمعزلٍ عن مُشاركة " " من عدمها في الاستحقاق، إذ أنها تخوض هذا الاستحقاق بصفتها "شقيقة ".



وتسودُ في الشارع الصيداوي حالة من الترحيب بعودة الحريري إلى خصوصاً أنّها تحظى بشعبية كبيرة حافظت عليها طيلة السنوات الماضية رغم تعليق "المستقبل" عمله السياسيّ.