28
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
13
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"السيدة بهية" إلى مجلس النواب مُجدداً
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
01-11-2025
|
05:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
عُلم أنّ أمر ترشح النائب السابقة
بهية الحريري
للانتخابات النيابية قد حُسِم في
دائرة صيدا
-
جزين
خلال الانتخابات النيابية المُقبلة عام 2026.
Advertisement
المصادر السياسية المواكبة قالت إنَّ
الحريري
ستترشح بمعزلٍ عن مُشاركة "
تيار
المستقبل
" من عدمها في الاستحقاق، إذ أنها تخوض هذا الاستحقاق بصفتها "شقيقة
رفيق الحريري
".
وتسودُ في الشارع الصيداوي حالة من الترحيب بعودة الحريري إلى
البرلمان
خصوصاً أنّها تحظى بشعبية كبيرة حافظت عليها طيلة السنوات الماضية رغم تعليق "المستقبل" عمله السياسيّ.
ويثني صيداويون على عودة "
أم نادر
" إلى العمل السياسي المباشر، علماً أنها لم تكن غائبة عن
الانتخابات البلدية
في أيار الماضي، إذ شاركت فيها بشكل مباشر عبر دعم مرشحين استطاعوا حصد نتائج إيجابية وجيّدة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"رويترز": مجلس النواب في مدغشقر يصوت على عزل رئيس البلاد أندري راجولينا من منصبه
Lebanon 24
"رويترز": مجلس النواب في مدغشقر يصوت على عزل رئيس البلاد أندري راجولينا من منصبه
01/11/2025 15:41:53
01/11/2025 15:41:53
Lebanon 24
Lebanon 24
السيدة الأولى تستقبل وفد "بيروت ماراتون" وتعلن رعايتها لسباق السيدات 2025
Lebanon 24
السيدة الأولى تستقبل وفد "بيروت ماراتون" وتعلن رعايتها لسباق السيدات 2025
01/11/2025 15:41:53
01/11/2025 15:41:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بهية الحريري لم تحسم ترشحها و"التغييرون" سيخوضون المعركة "ولو ضدّ الجميع"
Lebanon 24
بهية الحريري لم تحسم ترشحها و"التغييرون" سيخوضون المعركة "ولو ضدّ الجميع"
01/11/2025 15:41:53
01/11/2025 15:41:53
Lebanon 24
Lebanon 24
السيدة الأولى خلال حفل إطلاق "مدرسة المواطنية": لجعل هذا المشروع تجربة ناجحة
Lebanon 24
السيدة الأولى خلال حفل إطلاق "مدرسة المواطنية": لجعل هذا المشروع تجربة ناجحة
01/11/2025 15:41:53
01/11/2025 15:41:53
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
الانتخابات البلدية
رفيق الحريري
دائرة صيدا
البرلمان
المستقبل
الحريري
أم نادر
تابع
قد يعجبك أيضاً
برّاك: لهذا السبب لا تزال إسرائيل تقصف جنوب لبنان
Lebanon 24
برّاك: لهذا السبب لا تزال إسرائيل تقصف جنوب لبنان
09:06 | 2025-11-01
01/11/2025 09:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
قطاعٌ يُعيد الحياة إلى بيروت... والوظائف بعشرات الالاف
Lebanon 24
قطاعٌ يُعيد الحياة إلى بيروت... والوظائف بعشرات الالاف
09:00 | 2025-11-01
01/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة العسكريّ المتقاعد في الجيش محمد الخالد خلال ممارسته هواية الغطس
Lebanon 24
وفاة العسكريّ المتقاعد في الجيش محمد الخالد خلال ممارسته هواية الغطس
08:54 | 2025-11-01
01/11/2025 08:54:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤتمر في زحلة بحث في فوائد القنّب الزراعي والتحديات القانونية برعاية وزير الزراعة
Lebanon 24
مؤتمر في زحلة بحث في فوائد القنّب الزراعي والتحديات القانونية برعاية وزير الزراعة
08:46 | 2025-11-01
01/11/2025 08:46:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"الملتقى العربي" يصدر توصياته.. ويتخذ من مشروع قانون الاعلام اللبناني الجديد نموذجاً
Lebanon 24
"الملتقى العربي" يصدر توصياته.. ويتخذ من مشروع قانون الاعلام اللبناني الجديد نموذجاً
08:29 | 2025-11-01
01/11/2025 08:29:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تعرّض لحادث سير صباحًا ودخل المستشفى… فنان لبناني شهير يعلن إلغاء حفلته المقررة اليوم
Lebanon 24
تعرّض لحادث سير صباحًا ودخل المستشفى… فنان لبناني شهير يعلن إلغاء حفلته المقررة اليوم
14:39 | 2025-10-31
31/10/2025 02:39:40
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
10:00 | 2025-10-31
31/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حالات تسمم" بسبب فرن في لبنان.. وبلدية توضح
Lebanon 24
"حالات تسمم" بسبب فرن في لبنان.. وبلدية توضح
14:37 | 2025-10-31
31/10/2025 02:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن أوقفت السوريّ "خالد شاتيلا".. ما وضعه داخل شقته في عرمون خطير
Lebanon 24
قوى الأمن أوقفت السوريّ "خالد شاتيلا".. ما وضعه داخل شقته في عرمون خطير
10:15 | 2025-10-31
31/10/2025 10:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد اسرائيلي مضبوط.. ازمة قد تطول
Lebanon 24
تصعيد اسرائيلي مضبوط.. ازمة قد تطول
11:01 | 2025-10-31
31/10/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
09:06 | 2025-11-01
برّاك: لهذا السبب لا تزال إسرائيل تقصف جنوب لبنان
09:00 | 2025-11-01
قطاعٌ يُعيد الحياة إلى بيروت... والوظائف بعشرات الالاف
08:54 | 2025-11-01
وفاة العسكريّ المتقاعد في الجيش محمد الخالد خلال ممارسته هواية الغطس
08:46 | 2025-11-01
مؤتمر في زحلة بحث في فوائد القنّب الزراعي والتحديات القانونية برعاية وزير الزراعة
08:29 | 2025-11-01
"الملتقى العربي" يصدر توصياته.. ويتخذ من مشروع قانون الاعلام اللبناني الجديد نموذجاً
08:14 | 2025-11-01
غارة على بلدة كفرصير... إليكم ما استهدفته طائرة إسرائيليّة
فيديو
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
03:00 | 2025-11-01
01/11/2025 15:41:53
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
01/11/2025 15:41:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
01/11/2025 15:41:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24