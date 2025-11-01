وصول رئيس الحكومة إلى مصر

وصل الدكتور نواف سلام إلى مصر العربية، يرافقه والتجارة عامر البساط، ومستشارة رئيس السفيرة كلود الحجل، حيث كان في استقباله في مطار الدولي رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

ويشارك الرئيس سلام مساء السبت في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في القاهرة، كما سيترأس الوفد اللبناني في اجتماعات العاشرة للجنة – المشتركة التي تُعقد ، والتي من المقرر أن يتم خلالها توقيع أكثر من خمس عشرة اتفاقية ومذكرة تفاهم منبثقة عن عمل اللجنة، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.