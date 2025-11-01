Advertisement

لبنان

وصول رئيس الحكومة إلى مصر

Lebanon 24
01-11-2025 | 07:53
وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام إلى جمهورية مصر العربية، يرافقه وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، ومستشارة رئيس مجلس الوزراء السفيرة كلود الحجل، حيث كان في استقباله في مطار القاهرة الدولي رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
ويشارك الرئيس سلام مساء السبت في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في القاهرة، كما سيترأس الوفد اللبناني في اجتماعات الدورة العاشرة للجنة العليا اللبنانيةالمصرية المشتركة التي تُعقد يوم الأحد، والتي من المقرر أن يتم خلالها توقيع أكثر من خمس عشرة اتفاقية ومذكرة تفاهم منبثقة عن عمل اللجنة، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.
