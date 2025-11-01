غارة على بلدة كفرصير... إليكم ما استهدفته طائرة إسرائيليّة

أفادت مندوبة " "، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة شنّت غارة على بلدة كفرصير - .

وبحسب المعلومات، استهدفت الغارة "حفارة" في البلدة، فيما أعلنت عن إصابة مواطن بجروحٍ.