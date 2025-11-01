25
لبنان
غارة على بلدة كفرصير... إليكم ما استهدفته طائرة إسرائيليّة
Lebanon 24
01-11-2025
|
08:14
A-
A+
أفادت مندوبة "
لبنان 24
"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة شنّت غارة على بلدة كفرصير -
النبطية
.
وبحسب المعلومات، استهدفت الغارة "حفارة" في البلدة، فيما أعلنت
وزارة الصحة
عن إصابة مواطن بجروحٍ.
