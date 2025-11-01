Advertisement

لبنان

غارة على بلدة كفرصير... إليكم ما استهدفته طائرة إسرائيليّة

Lebanon 24
01-11-2025 | 08:14
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة شنّت غارة على بلدة كفرصير - النبطية.
وبحسب المعلومات، استهدفت الغارة "حفارة" في البلدة، فيما أعلنت وزارة الصحة عن إصابة مواطن بجروحٍ.
 
 
 
 
وزارة الصحة

لبنان 24

إسرائيل

النبطية

لبنان

