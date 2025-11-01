قطاعٌ يُعيد الحياة إلى بيروت... والوظائف بعشرات الالاف

Advertisement

ذكر موقع " "، أنّ بعد أعوام من الأزمات والانكماش، يعود قطاع تراخيص الامتياز "الفرانشايز" في إلى الانتعاش، حاملاً معه مؤشرات إيجابية على تعافي الحركة الاقتصادية وعودة الثقة بالأسواق ، وخصوصاً في العاصمة ومحيطها.وفي هذا السياق، أوضح رئيس لتراخيص الامتياز أنّ "هذا القطاع، رغم ما مرّ به من تحديات قاسية خلال الأزمة الاقتصادية، يبقى من أكثر القطاعات التصاقاً بنمط العيش اللبناني"، وأضاف أنّ "لبنان يشهد ولادة نحو 70 مفهوماً جديداً سنوياً في قطاع "الفرانشايز"، ما يعكس حيوية الابتكار وريادة الأعمال لدى اللبنانيين".وكشف قصعة أنّ " يشهد اليوم عودة لافتة للحياة، إذ يضم نحو 30 مطعماً بين مانح امتياز أو حاصل على امتياز من الخارج، إضافة إلى زيادة بنسبة 15 بالمئة في طلبات الرخص الجديدة، ما يدل على حيوية القطاع وثقة المستثمرين".وأضاف: "تشكل المطاعم نحو 48 بالمئة من مجموع العلامات التجارية العاملة ضمن قطاع "الفرانشايز" في لبنان، فيما يسجل قطاعا الأزياء والسلع الفاخرة نموا مطّردا، إذ يوجد حالياً 63 متجراً تعمل في هذا المجال، و 51 متجراً جديداً قيد التجهيز للافتتاح خلال العام 2025".وأوضح أن هذه الحركة مرتبطة مباشرة بعودة النشاط إلى ومحيط سوليدير، حيث تشهد المنطقة نمواً واضحاً في حركة الزوار وافتتاح المتاجر والمقاهي، ما يعزز الثقة بمستقبل السوق اللبنانية".ويقدّر قصعة أن عدد الوظائف المباشرة وغير المباشرة في قطاع "الفرانشايز" يبلغ حالياً نحو 80 ألف وظيفة، متوقعاً أن يرتفع الرقم إلى مئة ألف وظيفة خلال الفترة المقبلة مع توسّع النشاط التجاري.أما على صعيد المبيعات، فيُسجَّل نمو سنوي يتراوح بين 10 و15 في المئة، ما يعد مؤشراً إيجابياً على التعافي الاقتصادي الجزئي في هذا القطاع. (سكي نيوز)