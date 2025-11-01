Advertisement

لبنان

وفاة العسكريّ المتقاعد في الجيش محمد الخالد خلال ممارسته هواية الغطس

Lebanon 24
01-11-2025 | 08:54
توفي العسكريّ المتقاعد في الجيش محمد الخالد، أثناء ممارسته هواية الغطس وصيد الأسماك في بحر العريضة - عكار.
وتمّ نقل جثة الخالد إلى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة.
 
 
 
 
