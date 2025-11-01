Advertisement

لبنان

توتّرات أمنيّة في مالي... ماذا أعلنت "الخارجيّة" عن أوضاع 3000 لبنانيّ هناك؟

Lebanon 24
01-11-2025 | 09:43
A-
A+
Doc-P-1436824-638976088756259795.jpg
Doc-P-1436824-638976088756259795.jpg photos 0
أعلنت وزارة الخارجيّة والمغتربين، في بيان بشأن الأوضاع في مالي، ما يلي: "تتابع وزارة الخارجيّة والمغتربين بقلق بالغ تطوّرات الأوضاع العامة في مالي وما تشهده البلاد في المرحلة الراهنة من توتّرات أمنيّة وسياسيّة، إضافة إلى أزمة اقتصاديّة خانقة ونقصٍ في الطاقة والوقود. وفي هذا الخصوص تتواصل وزارة الخارجيّة والمغتربين مع الجهات المعنيّة، وتتابع أوضاع اللبنانيّين في مالي البالغ عددهم حوالي 3000 شخص، مع القائم بالأعمال بالوكالة في سفارة لبنان في ليبيريا باعتبارها سفارة غير مقيمة في مالي. وقد طلبت منه مواصلة متابعة الأوضاع بشكل حثيث، وتعزيز التواصل الدبلوماسي والتنسيق مع سفارات الدول المعنيّة والمؤثّرة في مالي. كما اجتمع مدير الشؤون السياسيّة والقنصليّة في الوزارة القنصل الفخري للبنان في مالي، وبحث معه سبُل التعامل مع هذه الأزمة، لحماية مصالح الجالية اللبنانيّة في مالي. وطلب منه مواصلة ما بدأته القنصليّة الفخريّة لجهة الحفاظ على التواصل الفعّال مع أبناء الجالية اللبنانية في مالي، ومتابعة شؤونهم في هذه المرحلة الصعبة، وتزويدهم بالمعلومات والإرشادات اللازمة، وتقديم الدعم الممكن لهم".
