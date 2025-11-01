25
o
بيروت
22
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
18
o
زحلة
20
o
بعلبك
11
o
بشري
20
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"الطاقة": التعيينات تتمّ وفق آليات شفافة وحملة الأكاذيب معروفة المصدر والتمويل
Lebanon 24
01-11-2025
|
10:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
وزارة الطاقة
والمياه البيان الآتي:
Advertisement
في إطار حملة الافتراء والتجني والتضليل المتواصلة بحق وزارة الطاقة والمياه التي تشنها جوقة إعلامية بين موقع مأجور وبوق مسيّس ووسائل إعلامية معروفة الانتماء، نشر هذا الموقع خبراً مفبركاً بعنوان "المحاصصة تضيء وزارة الطاقة".
يهمنا التأكيد ان اي تعيين حصل او قد يحصل هو وفقاً للالية المعتمدة من قبل
مجلس الوزراء
وبحسب النتائج الصادرة عنها وبمشاركة
وزارة التنمية
الادارية ومجلس الخدمة المدنية في ما يتعلق بالفئة الاولى او الأعضاء المتفرغين. اما فيما يتعلق بالأعضاء غير المتفرغين، فيصرّ الوزير
جو الصدي
على عدم تعيينهم كما كان يجري سابقاً من دون أي آلية بل على تطبيق آلية شفافة شبيهة بتلك التي اقرها مجلس الوزراء من قبل الوزارة عبر دراسة الطلبات وإجراء مقابلات شفهية مع المأهلين من قبل لجنة من الاختصاصيين.
يبدو أنه كل ما اقتربنا من الاستحقاق الانتخابي، كلما زاد منسوب الكذب والتضليل من قبل بعضهم. لكن من الأمور الايجابية ان اكاذيب هذه الجوقة اصبحت مكشوفة امام اللبنانيين.
كذلك يدرك اللبنانيون جيداً ان الشغور بنسبة ١٠٠% في الفئة الاولى والثانية في الوزارة ومجالس الادارة في المؤسسات الخاضعة لوصايتها والمنتهية ولاية بعضها منذ عام ٢٠٠٥ كان متعمداً لتفريغ الادارة واصابتها بالشلل "لغاية في نفس يعقوب".
لذا سيواصل الوزير الصدي الورشة الإصلاحية في الوزارة ولن يتوقف عند اكاذيب هذه الجوقة ومن يقف وراءها ويمولها.
مواضيع ذات صلة
وزير الطاقة: لم يكن هناك جدل في التعيينات وراض على الآليّة و"بدقّ على الخشب"
Lebanon 24
وزير الطاقة: لم يكن هناك جدل في التعيينات وراض على الآليّة و"بدقّ على الخشب"
01/11/2025 18:26:18
01/11/2025 18:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة: عرضت حالة مؤسسة الكهرباء الحالية من ناحية القدرة الإنتاجيّة والجباية والدين وفسّرت الخطوات المستقبليّة وسنعالج "بالموجود" بالمدى القصير والهيئة ستتولّى هذه الأمور بطريقة شفّافة
Lebanon 24
وزير الطاقة: عرضت حالة مؤسسة الكهرباء الحالية من ناحية القدرة الإنتاجيّة والجباية والدين وفسّرت الخطوات المستقبليّة وسنعالج "بالموجود" بالمدى القصير والهيئة ستتولّى هذه الأمور بطريقة شفّافة
01/11/2025 18:26:18
01/11/2025 18:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"الإدارة والعدل" تقر آلية تعيين الهيئة الوطنية للإعلام
Lebanon 24
"الإدارة والعدل" تقر آلية تعيين الهيئة الوطنية للإعلام
01/11/2025 18:26:18
01/11/2025 18:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: أماكن دفن جثث 4 أسرى إسرائيليين في غزة غير معروفة
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: أماكن دفن جثث 4 أسرى إسرائيليين في غزة غير معروفة
01/11/2025 18:26:18
01/11/2025 18:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الخدمة المدنية
وزارة التنمية
مجلس الوزراء
وزارة الطاقة
مجلس الخدمة
جو الصدي
لبنان
جو ال
تابع
قد يعجبك أيضاً
لماذا تضغط أميركا على لبنان بدلاً من التفاوض مع إيران؟
Lebanon 24
لماذا تضغط أميركا على لبنان بدلاً من التفاوض مع إيران؟
12:01 | 2025-11-01
01/11/2025 12:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ريفي: أتمنى على وزير الداخلية مراجعة نتائج دورة التطوع في قوى الأمن
Lebanon 24
ريفي: أتمنى على وزير الداخلية مراجعة نتائج دورة التطوع في قوى الأمن
11:52 | 2025-11-01
01/11/2025 11:52:50
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط تابع قضايا انمائية ومطالب القرى مع وفود أهلية وبلدية زارته في المختارة
Lebanon 24
جنبلاط تابع قضايا انمائية ومطالب القرى مع وفود أهلية وبلدية زارته في المختارة
11:16 | 2025-11-01
01/11/2025 11:16:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار: نأمل أن يضغط المجتمع الدولي على اسرائيل لتنفذ التزاماتها
Lebanon 24
الحجار: نأمل أن يضغط المجتمع الدولي على اسرائيل لتنفذ التزاماتها
11:10 | 2025-11-01
01/11/2025 11:10:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بازار الحرب والتصعيد.. صغط سياسي ام إحتمال جدّي؟
Lebanon 24
بازار الحرب والتصعيد.. صغط سياسي ام إحتمال جدّي؟
11:01 | 2025-11-01
01/11/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تعرّض لحادث سير صباحًا ودخل المستشفى… فنان لبناني شهير يعلن إلغاء حفلته المقررة اليوم
Lebanon 24
تعرّض لحادث سير صباحًا ودخل المستشفى… فنان لبناني شهير يعلن إلغاء حفلته المقررة اليوم
14:39 | 2025-10-31
31/10/2025 02:39:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"حالات تسمم" بسبب فرن في لبنان.. وبلدية توضح
Lebanon 24
"حالات تسمم" بسبب فرن في لبنان.. وبلدية توضح
14:37 | 2025-10-31
31/10/2025 02:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
زواج إبنة السيّدة بهيّة الحريري... شاهدوا هذه الصور من عرسها
Lebanon 24
زواج إبنة السيّدة بهيّة الحريري... شاهدوا هذه الصور من عرسها
06:32 | 2025-11-01
01/11/2025 06:32:56
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار عاجل في أميركا... سحب دواء شائع لعلاج الضغط من الأسواق
Lebanon 24
قرار عاجل في أميركا... سحب دواء شائع لعلاج الضغط من الأسواق
07:33 | 2025-11-01
01/11/2025 07:33:13
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن لبنان.. الأمور مُتجهة نحو تأزم؟
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن لبنان.. الأمور مُتجهة نحو تأزم؟
17:26 | 2025-10-31
31/10/2025 05:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:01 | 2025-11-01
لماذا تضغط أميركا على لبنان بدلاً من التفاوض مع إيران؟
11:52 | 2025-11-01
ريفي: أتمنى على وزير الداخلية مراجعة نتائج دورة التطوع في قوى الأمن
11:16 | 2025-11-01
جنبلاط تابع قضايا انمائية ومطالب القرى مع وفود أهلية وبلدية زارته في المختارة
11:10 | 2025-11-01
الحجار: نأمل أن يضغط المجتمع الدولي على اسرائيل لتنفذ التزاماتها
11:01 | 2025-11-01
بازار الحرب والتصعيد.. صغط سياسي ام إحتمال جدّي؟
10:34 | 2025-11-01
الجيش يوفف مطلوباً في الشراونة - بعلبك
فيديو
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
03:00 | 2025-11-01
01/11/2025 18:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
01/11/2025 18:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
01/11/2025 18:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24