Advertisement

لبنان

"الطاقة": التعيينات تتمّ وفق آليات شفافة وحملة الأكاذيب معروفة المصدر والتمويل

Lebanon 24
01-11-2025 | 10:18
A-
A+
Doc-P-1436830-638976107955035213.png
Doc-P-1436830-638976107955035213.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger


صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان الآتي:
Advertisement

في إطار حملة الافتراء والتجني والتضليل المتواصلة بحق وزارة الطاقة والمياه التي تشنها جوقة إعلامية بين موقع مأجور وبوق مسيّس ووسائل إعلامية معروفة الانتماء، نشر هذا الموقع خبراً مفبركاً بعنوان "المحاصصة تضيء وزارة الطاقة". 

يهمنا التأكيد ان اي تعيين حصل او قد يحصل هو وفقاً للالية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء وبحسب النتائج الصادرة عنها وبمشاركة وزارة التنمية الادارية ومجلس الخدمة المدنية في ما يتعلق بالفئة الاولى او الأعضاء المتفرغين. اما فيما يتعلق بالأعضاء غير المتفرغين، فيصرّ  الوزير جو الصدي على عدم تعيينهم كما كان يجري سابقاً من دون أي آلية بل على تطبيق آلية شفافة شبيهة بتلك التي اقرها مجلس الوزراء من قبل الوزارة عبر دراسة الطلبات وإجراء مقابلات شفهية مع المأهلين من قبل لجنة من الاختصاصيين. 

يبدو أنه كل ما اقتربنا من الاستحقاق الانتخابي، كلما زاد منسوب الكذب والتضليل من قبل بعضهم. لكن من الأمور الايجابية ان اكاذيب هذه الجوقة اصبحت مكشوفة امام اللبنانيين.

كذلك يدرك اللبنانيون جيداً ان الشغور  بنسبة ١٠٠% في الفئة الاولى والثانية في الوزارة ومجالس الادارة في المؤسسات الخاضعة لوصايتها والمنتهية ولاية بعضها منذ عام ٢٠٠٥ كان متعمداً لتفريغ الادارة واصابتها بالشلل "لغاية في نفس يعقوب". 

لذا سيواصل الوزير الصدي الورشة الإصلاحية في الوزارة ولن يتوقف عند اكاذيب هذه الجوقة ومن يقف وراءها ويمولها.
مواضيع ذات صلة
وزير الطاقة: لم يكن هناك جدل في التعيينات وراض على الآليّة و"بدقّ على الخشب"
lebanon 24
01/11/2025 18:26:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة: عرضت حالة مؤسسة الكهرباء الحالية من ناحية القدرة الإنتاجيّة والجباية والدين وفسّرت الخطوات المستقبليّة وسنعالج "بالموجود" بالمدى القصير والهيئة ستتولّى هذه الأمور بطريقة شفّافة
lebanon 24
01/11/2025 18:26:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"الإدارة والعدل" تقر آلية تعيين الهيئة الوطنية للإعلام
lebanon 24
01/11/2025 18:26:18 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: أماكن دفن جثث 4 أسرى إسرائيليين في غزة غير معروفة
lebanon 24
01/11/2025 18:26:18 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الخدمة المدنية

وزارة التنمية

مجلس الوزراء

وزارة الطاقة

مجلس الخدمة

جو الصدي

لبنان

جو ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:52 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:16 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:10 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:01 | 2025-11-01
11:52 | 2025-11-01
11:16 | 2025-11-01
11:10 | 2025-11-01
11:01 | 2025-11-01
10:34 | 2025-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24