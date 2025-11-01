Advertisement

لبنان

الجيش يوفف مطلوباً في الشراونة - بعلبك

Lebanon 24
01-11-2025 | 10:34
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 1 / 11 / 2025 دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منزل المواطن (ر.ز.) في منطقة الشراونة – بعلبك وأوقفته، المطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لارتكابه جرائم: الإتجار بالمخدرات وترويجها، إطلاق النار، التنقيب عن الأثار، وتأليف عصابة لسرقة السيارات.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص
