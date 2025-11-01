الجيش يوفف مطلوباً في الشراونة - بعلبك

Advertisement

صدر عن البيان الآتي:بتاريخ 1 / 11 / 2025 دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من منزل المواطن (ر.ز.) في منطقة الشراونة – وأوقفته، المطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لارتكابه جرائم: الإتجار بالمخدرات وترويجها، إطلاق النار، التنقيب عن الأثار، وتأليف عصابة لسرقة السيارات.بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف المختص