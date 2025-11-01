الحجار: نأمل أن يضغط المجتمع الدولي على اسرائيل لتنفذ التزاماتها

Advertisement

التقى والبلديات أحمد ، الوزراء وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، على هامش مشاركته في منتدى "حوار المنامة" في البحرين.وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين والأردن، وتم تأكيد عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين، وضرورة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، لا سيما في ما يتعلّق بالقضايا التي تواجه البلدين، في ظل التحديات الإقليمية.وثمن الوزير الحجار "مواقف الداعمة للبنان"، وقال: "نأمل من الضغط على اسرائيل لتنفيذ التزاماتها بوقف الأعمال العدائية وتقديم الدعم للبنان في مجال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار".ومن جهته، أكد الوزير الصفدي "حرص بلاده على استقرار لبنان ووقوفها إلى جانبه في مواجهة أزماته وتحدياته".