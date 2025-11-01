Advertisement

لبنان

الحجار: نأمل أن يضغط المجتمع الدولي على اسرائيل لتنفذ التزاماتها

Lebanon 24
01-11-2025
التقى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، على هامش مشاركته في منتدى "حوار المنامة" في البحرين.
وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين لبنان والأردن، وتم تأكيد عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين، وضرورة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، لا سيما في ما يتعلّق بالقضايا التي تواجه البلدين، في ظل التحديات الإقليمية.

وثمن الوزير الحجار "مواقف الأردن الداعمة للبنان"، وقال: "نأمل من المجتمع الدولي الضغط على اسرائيل لتنفيذ التزاماتها بوقف الأعمال العدائية وتقديم الدعم للبنان في مجال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار".

ومن جهته، أكد الوزير الصفدي "حرص بلاده على استقرار لبنان ووقوفها إلى جانبه في مواجهة أزماته وتحدياته".
