25
o
بيروت
22
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
18
o
زحلة
20
o
بعلبك
11
o
بشري
20
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الحجار: نأمل أن يضغط المجتمع الدولي على اسرائيل لتنفذ التزاماتها
Lebanon 24
01-11-2025
|
11:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
التقى
وزير الداخلية
والبلديات أحمد
الحجار
،
نائب رئيس
الوزراء
وزير الخارجية
وشؤون المغتربين
الأردني
أيمن الصفدي، على هامش مشاركته في منتدى "حوار المنامة" في البحرين.
Advertisement
وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين
لبنان
والأردن، وتم تأكيد عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين، وضرورة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، لا سيما في ما يتعلّق بالقضايا التي تواجه البلدين، في ظل التحديات الإقليمية.
وثمن الوزير الحجار "مواقف
الأردن
الداعمة للبنان"، وقال: "نأمل من
المجتمع الدولي
الضغط على اسرائيل لتنفيذ التزاماتها بوقف الأعمال العدائية وتقديم الدعم للبنان في مجال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار".
ومن جهته، أكد الوزير الصفدي "حرص بلاده على استقرار لبنان ووقوفها إلى جانبه في مواجهة أزماته وتحدياته".
مواضيع ذات صلة
أردوغان: نأمل ألا تعود إسرائيل إلى ارتكاب الأخطاء وسنقف عائقا أمام عدم التزام إسرائيل باتفاق غزة
Lebanon 24
أردوغان: نأمل ألا تعود إسرائيل إلى ارتكاب الأخطاء وسنقف عائقا أمام عدم التزام إسرائيل باتفاق غزة
01/11/2025 18:26:38
01/11/2025 18:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأردنية تدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل وقف تصعيدها الخطير
Lebanon 24
الخارجية الأردنية تدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل وقف تصعيدها الخطير
01/11/2025 18:26:38
01/11/2025 18:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع بيان القمة الخليجية: دعوة المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حازمة لوقف انتهاكات إسرائيل
Lebanon 24
مشروع بيان القمة الخليجية: دعوة المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حازمة لوقف انتهاكات إسرائيل
01/11/2025 18:26:38
01/11/2025 18:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
عباس: نطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل
Lebanon 24
عباس: نطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل
01/11/2025 18:26:38
01/11/2025 18:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
المجتمع الدولي
وزير الخارجية
وزير الداخلية
نائب رئيس
من جهته
الأردني
الثنائي
القضايا
تابع
قد يعجبك أيضاً
لماذا تضغط أميركا على لبنان بدلاً من التفاوض مع إيران؟
Lebanon 24
لماذا تضغط أميركا على لبنان بدلاً من التفاوض مع إيران؟
12:01 | 2025-11-01
01/11/2025 12:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ريفي: أتمنى على وزير الداخلية مراجعة نتائج دورة التطوع في قوى الأمن
Lebanon 24
ريفي: أتمنى على وزير الداخلية مراجعة نتائج دورة التطوع في قوى الأمن
11:52 | 2025-11-01
01/11/2025 11:52:50
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط تابع قضايا انمائية ومطالب القرى مع وفود أهلية وبلدية زارته في المختارة
Lebanon 24
جنبلاط تابع قضايا انمائية ومطالب القرى مع وفود أهلية وبلدية زارته في المختارة
11:16 | 2025-11-01
01/11/2025 11:16:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بازار الحرب والتصعيد.. صغط سياسي ام إحتمال جدّي؟
Lebanon 24
بازار الحرب والتصعيد.. صغط سياسي ام إحتمال جدّي؟
11:01 | 2025-11-01
01/11/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يوفف مطلوباً في الشراونة - بعلبك
Lebanon 24
الجيش يوفف مطلوباً في الشراونة - بعلبك
10:34 | 2025-11-01
01/11/2025 10:34:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تعرّض لحادث سير صباحًا ودخل المستشفى… فنان لبناني شهير يعلن إلغاء حفلته المقررة اليوم
Lebanon 24
تعرّض لحادث سير صباحًا ودخل المستشفى… فنان لبناني شهير يعلن إلغاء حفلته المقررة اليوم
14:39 | 2025-10-31
31/10/2025 02:39:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"حالات تسمم" بسبب فرن في لبنان.. وبلدية توضح
Lebanon 24
"حالات تسمم" بسبب فرن في لبنان.. وبلدية توضح
14:37 | 2025-10-31
31/10/2025 02:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
زواج إبنة السيّدة بهيّة الحريري... شاهدوا هذه الصور من عرسها
Lebanon 24
زواج إبنة السيّدة بهيّة الحريري... شاهدوا هذه الصور من عرسها
06:32 | 2025-11-01
01/11/2025 06:32:56
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار عاجل في أميركا... سحب دواء شائع لعلاج الضغط من الأسواق
Lebanon 24
قرار عاجل في أميركا... سحب دواء شائع لعلاج الضغط من الأسواق
07:33 | 2025-11-01
01/11/2025 07:33:13
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن لبنان.. الأمور مُتجهة نحو تأزم؟
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن لبنان.. الأمور مُتجهة نحو تأزم؟
17:26 | 2025-10-31
31/10/2025 05:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:01 | 2025-11-01
لماذا تضغط أميركا على لبنان بدلاً من التفاوض مع إيران؟
11:52 | 2025-11-01
ريفي: أتمنى على وزير الداخلية مراجعة نتائج دورة التطوع في قوى الأمن
11:16 | 2025-11-01
جنبلاط تابع قضايا انمائية ومطالب القرى مع وفود أهلية وبلدية زارته في المختارة
11:01 | 2025-11-01
بازار الحرب والتصعيد.. صغط سياسي ام إحتمال جدّي؟
10:34 | 2025-11-01
الجيش يوفف مطلوباً في الشراونة - بعلبك
10:30 | 2025-11-01
رعد: خيارنا كمقاومة الثبات والصبر
فيديو
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
03:00 | 2025-11-01
01/11/2025 18:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
01/11/2025 18:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
01/11/2025 18:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24